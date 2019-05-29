تراند اليوم : رانيا يوسف عن ظهورها في فيلم إباحي: "بريئة وهذا دليلي" (فيديو)

الفنانة رانيا يوسف خلال برنامج شيخ الحارة المذاع عبر فضائية القاهرة والناس مع الإعلامية بسمة وهبة فى الحلقة التاسعة ظهورها في فيلم إباحي، وذلك خلال الحلقة التاسعة من برنامج شيخ الحارة مع بسمة وهبة على القاهرة والناس، مشيرة إلى أن من ظهرت فى الفيلم الإباحى لا تشبهها على الإطلاق، لافتة خلال الحلقة 9 برنامج شيخ الحارة مع بسمة وهبة على القاهرة والناس إلى أنه انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" أن من مثلت الفيلم الإباحى مع خالد يوسف تشبهها وترتدى نفس الخاتم الذى ترتديه، معلقة خلال أحداث الحلقة 9 من شيخ الحارة على القاهرة والناس مع بسمة وهبة: "انت عبيط يا بني ولا ايه خاتم ايه اللى انا ظهرت بيه مع خالد يوسف فى الفيلم الإباحي"، موضحة خلال الحلقة 9 فى شيخ الحارة على القاهرة والناس مع بسمة وهبة. نفتخلالالمذاع عبرمعفى الحلقة التاسعة، وذلك خلال الحلقة التاسعة منمععلى القاهرة والناس، مشيرة إلى أن من ظهرت فىلا تشبهها على الإطلاق، لافتة خلالمع بسمة وهبة على القاهرة والناس إلى أنه انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" أن من مثلتتشبهها وترتدىالذى ترتديه، معلقة خلال أحداثعلى القاهرة والناس مع بسمة وهبة: "انت عبيط يا بني ولا ايه خاتم ايه اللى انا"، موضحة خلال الحلقة 9 فى شيخ الحارة علىمع

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وأضافت رانيا يوسف مع بسمة وهبة فى الحلقة 9 فى شيخ الحارة على القاهرة والناس أن ابنتها كانت ستضرب صديقها بسبب عرضه للفيديو عليها بأن من تمثل الفيديو الإباحي مع خالد يوسف أمها رانيا يوسف، مشددة على أن خلال الحلقة 9 من برنامج شيخ الحارة على القاهرة والناس مع بسمة وهبة على أن سبب هذه الضجة كان صعودها تريند على مواقع التواصل الاجتماعي.

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رانيا يوسف تتصدر تريندات التواصل الاجتماعي