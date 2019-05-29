تراند اليوم : فيديو منى فاروق مع خالد يوسف.. ما يريد المصريون معرفته من الفيديوهات الجنسية

تواصل لجنة الفحص، المكلفة من نيابة مدينة نصر بإشراف المستشار تامر العربي المحامي العام الأول، عملها في فحص الفيديوهات الجنسية المنسوبة للفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، وذلك في القضية المعرفة إعلاميًا بـ فيديو منى فاروق مع خالد يوسف وشيما الحاج.

وما زالت النيابة في انتظار التحريات، للتواصل للشخص الذي ظهر بالفيديو، حيث قررت أول أمس الأحد، تجديد حبس الفنانتين لحين وصول للذلك الشخص.

وانضمت مؤخرًا سيدة الأعمال، منى الغضبان، لتلك القضية، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها خلال الساعات الماضية، بعد أن ثبت تورطها في نفس الفيديهوهات الجنسية التي ظهرت بها الفنانتين، منى فاروق وشيما الحاج.

تنظر نيابة مدينة نصر غدًا، تجديد حبس سيدة الأعمال منى الغضبان، على خلفية تورطها فى واقعة الفيديوهات الجنسية، التى أثارت الرأى العام مؤخرًا.

وكانت ألقت أجهزة الأمن خلال الساعات القليلة الماضية، القبض على منى الغضبان، بعد أن أثبتت التحريات تورطها في الفيديوهات الجنسية، التي حُبسن على إثرها الفنانتين الشابتين، منى فاروق وشيما الحاج.

بداية القضية وظهور الفيديوهات على المواقع

وقد أثيرت قضية الفيديوهات الجنسية، عقب انتشار مقاطع إباحية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تظهر فيه ممثلتين عاريتين تماما ويقمن بممارسة الشذوذ مع أحد الرجال وتم القبض عليهم بعض تحريات المباحث عنهم، ولحق بهن القبض على منى الغضبان خلال الساعات الماضية.

ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب فعل فاضح والتحريض على نشر الفسق والفجور، وذلك بعد اعترافهما بأنهما ظهرتا في الفيديو تحت تأثير الخمرة، في ظروف صعبة، مؤكدين أن الذي ظهر معهما وعدهما بالتمثيل والنجومية، وأنه تزوج بهما عرفيًا.

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وخلال تواجدهما أمس الاثنين، في نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد لبيب وإشراف تامر العربى المحامى العام، مساء اليوم الاثنين، للتحقيق معهما ومواجهتمها بفيديوهات جديدة، دخلتا كلًا من الممثلتين في انهيار ونوبات بكاء شديدة.

وأعربا الفنانتين، والدموع تنهمر من عنيهما عن ندمهما الشديد خلال تحقيقات اليوم، معترفين بأنهم ارتكبوا تلك الفعلة وهما في غير وعيهما، (تحت تأثير الخمر)، بالإضافة إلى أنهم كانوا يعانون من أزمة في تلك الأحيان، وقام الرجل الذي ظهر في الفيديو باستغلال تلك الظروف والقيام بفعلته وتصوريهما، حيث أنه كان زوج لأحدهما في السر (حسب قولهما في التحقيقات).

وخلال استجوابات فجرت المتهمتان مفاجأة مدوية خلال التحقيقات التي تجري معهما حاليًا، وأرشدتا عن شقة المخرج المعروف، والتي تم تصوير الفيديو الجنسي بها والكائنة بشارع البترول بميدان لبنان دائرة العجوزة.

وكانت المتهمتين التزمات خلال الفترة الماضية، بإخفاء وجهمها عن الأنظار، فترة ذهابهن للنيابة وحاولتا التهرب من التصوير أثناء نزولهما من سيارة الترحيلات ودخولهما المحكمة للعرض على النيابة لاستكمال التحقيق.

ترحيل منى فاروق وشيما الحاج لسجن النساء

ورحلت الأجهزة الأمنية الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج لإيداعهما سجن القناطر، عقب استكمال التحقيقات معهما فى نيابة مدينة نصر.

فيديو منى فاروق مع خالد يوسف