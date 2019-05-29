“احصل على”نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الترم الثاني 2019 فور ظهورها

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الترم الثاني 2019 من أكثر الأمور التي تشغل بال كل أسرة لديها طالب في الشهادة الاعدادية، لقد انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية من أداء الامتحانات يوم الخميس 16 مايو 2019 والتي قام بأدئها مايقرب من 72.331 ألف طالب وطالبة وذلك على مستوى إدارات محافظة الغربية مثل إدارة زفتى، إدارة المنصورة، إدارة قطور، إدارة طنطا، إدارة المحلة الكبرى، ثم بدأت أعمال التصحيح على الفور، وسوف يتم الإعلان عن النتيجة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ثم اعتمادها من قبل محافظ الغربية اللواء هشام السعيد.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية اليوم السابع 2019

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية أنه سوف يتم الاعلان عن النتيجة في الأيام القليلة المقبلة عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ومن ثم رصد الدرجات واعتمادها من محافظ الغربية اللواء هشام السعيد ثم إعلانها على الموقع الرسمي التابع لمحافظة الغربية، كما أنه قام بعقد اجتماع مع كافة رؤساء لجان امتحانات الصف الثالث الاعدادي وأكد عليهم بضرورة تهيئة الجو والمناخ المناسب لجميع الطلاب داخل اللجان، كما شدد على العاملين بتحري الدقة أثناء عمليات التصحيح والمراجعة حتى يأخذ كل طالب حقه دون زيادة أو نقصان، وللحصول على النتيجة:

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من يريد النتيجة فور ظهورها، يمكنه ترك تعليق، بالاسم، ورقم الجلوس، والمحافظة

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية2019

أكد مصدر مسؤل بوزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة في مطلع الإسبوع القادم، وذلك عن طريق الموقع الرسمي التابع للمحافظة برقم الجلوس، وذلك عقب اعتمادها من محافظ الغربية اللواء محمد الفولي.

أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

يعيش جميع طلاب الشهادة الاعدادية في حالة من القلق والتوترالشديد أثناء انتظارهم النتائج فهي الشغل الشاغل لتفكيرهم في الأيا الحالية فهم يريدون الاطمئنان على نتيجة الجهد الذي تم بذله خلال العام الدراسي، ولذلك توفر لهم الوزارة الحصول على النتائج فور ظهورها من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة الغربيةعن طريقرقم الجلوس بكل سهوله.

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