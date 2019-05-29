اجازة عيد الفطر في الامارات 2019 - موعد

اعتمد مجلس الوزراء الاماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي وكافة المؤسسات التابعة له.

وستكون الاجازة اعتباراً من يوم الأحد 28 رمضان لعام 1440 هجري، الموافق 2 يونيو 2019، وذلك لمدة أسبوع، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 9 يونيو 2019.

ورفع مجلس الوزراء بهذه المناسبة التهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من 29 رمضان وحتى 3 شوال 1440 ستكون عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر المبارك.