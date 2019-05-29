السعودية: قصة زواج فوز العتيبي من احمد الموسى كاملة - شاهد

كشفت السعودية فوز العتيبي، الليلة، عن تفاصيل جديدة وشروط زواجها من شاب يدعى احمد الموسى، في المملكة العربية السعودية، موضحة أنه وضعت شروطا لعقد القران، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في مواقع التواصل.

ووضحت فوز العتيبي ستة شروط في عقد القران، وهي أن يكون لها بيتا مستقلا في الرياض، وألا يتزوج عليها، وأيضا يجلب لها خادمة تقوم بالعمل في المنزل، بالإضافة إلى أن لا يعمل على إيذائها قولا وفعلا بأي حال من الأحوال.

كما تتضمن شروط عقد قران فوز العتيبين أن يكون تعويض الطلاق في حال حدث بدون موافقة فوز مبلغ 500 ألف ريال سعودي. الأمر الذي اعتبره نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، مبالغا فيه في ظل الظروف الراهنة.

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وينص الشرط السادس لإتمام عقد القران مع الشاب احمد الموسى، أن لا يمنعها من حقوقها النظامية التي ينص عليها القانون في المملكة العربية السعودية.

وكتبت فوز العتيبي عبر (تويتر): باركوا لي، تم اليوم 27 مايو / أيار عقد قراني على الرجل الذي أفسدني بدلاله، والذي كان دائماً يحلف لي أنه لن يرتاح باله إلى أن يتوج حبنا بالزواج.

وأشارت إلى أن واجهت العديد من الصعاب والمتاعب، لكنها تمسكت بمن تريد الزواج به وهو الشاب احمد الموسى. علما أن الآلاف من النشطاء والمدونين تفاعلوا مع قصة هذه الشابة السعودية التي اعتبرها البعض مناسبة والآخر لم يعجبه الأمر.