تردد قناة الشرقية نيوز على قمر نايل سات 2019 - العراق

تبث قناة الشرقية على الأقمار الصناعية نايل سات وهوت بيرد بجودة HD فائقة الوضوح، وتعرض برامج متنوعة ومختلفة على مدار اليوم، دون توقف خاصة في شهر رمضان المبارك.

وتعرض قناة الشرقية مجموعة من الأخبار السياسية والرياضية والاجتماعية بجانب البرامج الحوارية المشوقة للشعب العراقي التي تناقش أحوال الشعب العراقي في كل المجالات الثقافية والفنية والإخبارية على مدار اليوم 24 ساعة بدون توقف للبث أو تشفير.

القناة مجانية وغير مشفرة، وهي أول قناة عراقية مملوكة للقطاع الخاص التي تعرض كل برامجها المشوقة والمفيدة لتطوير الشعب العراقي على الأقمار الصناعية عرب سات وهوت بيرد ونايل سات.

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وتضم مجموعة الشرقية القنوات التالية: الشرقية نيوز – الشرقية الرياضية – الشرقية دراما، ملكية قناة الشرقية العراقية الإعلامي الكبير سعد البزاز تقوم القناة بعرض البرامج الإخبارية والبرامج المنوعة.

وقد اشتهرت وتميزت قناة الشرقية العراقية بعرضها للبرامج الإنسانية والفكاهية مما جعلها تحتل مكانة كبيرة في وسط الكثير من القنوات التي تنافسها في نفس المجال.

تردد قناة الشرقية: 10892 افقي