“نتائج جميع المحافظات” هنا اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق 2019 موقع ناجح عبر...

عقب الانتهاء من امتحانات الصف السادس الابتدائي بالعراق للعام الدراسي 2019، والتي استمرت ثلاث أسابيع وقد مرت الامتحانات دون وجود أي شكاوى من الطلاب حيث جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط وقد أكدت الوزارة أن عملية سير الامتحانات مرت على أفضل حال، وبدأ الطلاب وأولياء الأُمور في البحث عن معرفة موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2019 حيث صرح وزير التربية والتعليم السيد محمد إقبال أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان نتائج امتحانات السادس الابتدائي بالعراق لجميع المحافظات، وبعدها سيتم رفع النتائج بالمواقع المخصصة لإعلانها لتكون متاحة لجميع الطلاب عبر موقع وزارة التربية العراقية.

“رابط” نتائج الامتحانات التمهيدية بالعراق 2019

وقد أعلنت وزارة التربية العراقية نسب النجاح لبعض المواد لامتحانات السادس الابتدائي 2019، من المتوقع أن تظهر النتائج خلال الايام القليلة القادمة قى جميع المحافظات، وقد صرح مسئول انه لم يتم الانتهاء من من تصحيح جميع المواد، و سيتم رفع نتيجة التمهيدى عن طريق موقع ناجح.

– البصرة.

– كركوك.

– كربلاء.

– الكر خ الأولي.

– الرصافة الأولي .

– الرصافة الثانية.

– الرصافة الثالثة.

– الديوانية.

– الناصرية.

– الكوة.

– بابل.

– القادسية.

– النجف الأشراف.

– السليمانية.

ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال الدخول على رابط نتائج الصف السادس الإعدادي 2018 بالعراق واليكم خطوات الدخول إلى الموقع.

للاستعلام عن نتيجة السادس الإعدادي والثالث المتوسط بالعراق موقع وزارة التربية العراقية

ويمكنكم أيضا الدخول عبر موقع ناجح نتائج الثالث متوسط التمهيدي

موقع الوزارة الرسمي وزارة التربية العراقية نتائج الثالث متوسط

يمكنكم الدخول عبر موقع النجاح للتعرف على النتاج العراقية من هنا.

ويمكنكم أيضا الاستعلام عن النتائج على موقع التلي جرام من هنا.

أولاً الدخول على الموقع.

اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

اختيار الشعبة التابع لها الطالب.

اختيار اسم المدرسة.

ثم كتابة اسم الطالب وعمل بحث.

أو كتابة رقم الطالبة والضغط على بحث

رابط النتائج: علمي – أدبي – مهني – إسلامي

رابط نتائج الفرع العلمي

رابط نتائج الفرع الأدبي.

محافظة بغداد / الرصافة الأولي

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محافظة بغداد / الرصافة الثانية

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محافظة بغداد / الرصافة الثالثة

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محافظة بغداد / الكر خ الأولي

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محافظة بغداد / الكر خ الثانية

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محافظة بغداد / الكر خ الثالثة

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فيديو طريقة الاستعلام عن نتائج السادس عام 2019

نتيجة الثالث المتوسط بالعراق 2018 برقم الجلوس

نتيجة الثالث المتوسط 2018 برقم الجلوس في محافظة بغداد

نتيجة الثالث المتوسط 2018 برقم الجلوس في محافظة الموصل

نتيجة الثالث المتوسط 2018 برقم الجلوس في محافظة كركوك

نتيجة الثالث المتوسط 2018 برقم الجلوس في محافظة صلاح الدين

نتيجة الثالث المتوسط 2018 برقم الجلوس في محافظة دهوك

نتيجة الثالث المتوسط 2018 برقم الجلوس في محافظة القادسية

نتيجة الثالث المتوسط 2018 برقم الجلوس في محافظة بابل

نتيجة الثالث المتوسط 2018 برقم الجلوس في محافظة الأنبار

نتيجة الثالث المتوسط 2018 برقم الجلوس في محافظة أربلي

نتيجة الثالث المتوسط 2018 برقم الجلوس في محافظة البصرة

نتيجة الثالث المتوسط 2018 برقم الجلوس في محافظة نيوني

نتيجة الثالث المتوسط 2018 برقم الجلوس في محافظة كربلاء

تم الاعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق 2019 فى بعض المحافظات العراقية وسنتابع معكم اول باول اخبار نتائج امتحانات السادس العراقى ويسعدنا فى مساعدتكم عن اى استفسار او مواجهة اى صعوبة يمكنكم ترك تعليق اسفل المقال وسنوافيكم بالرد فورا.

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"نتائج جميع المحافظات" هنا اعرف نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق 2019 موقع ناجح عبر موقع وزارة التربية العراقية