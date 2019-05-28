سبب وفاة عائشة باركي رئيسة جمعية اقرأ الجزائرية (شاهد)

أعلنت مصادر إعلامية جزائرية، الليلة، عن حقيقة الأنباء التي أفادت في وفاة عائشة باركي رئيسة الجمعية الوطنية لمحو الأمية في الجزائر، والمعروفة باسم "جمعية اقرأ لمحو الأمية".

وأكدت المصادر وفاة عائشة باركي رئيسة جمعية اقرأ، إذ كتب أحد المدونين عبر (تويتر): وفاة السيدة عائشة باركي رئيسة الجمعية الوطنية لمحو الأمية اقرأ. رحم الله الفقيدة و جعل مثواها الجنة إنا لله وإنا إليه راجعون.

وحول سبب وفاتها، أوضحت وسائل إعلام أن عائشة باركي، التي تشغل منصب عضو مجلس الأمة ايضا، توفيت بعد صراع مع مرض عضال، خلال الفترة الماضية، في وقت نعى العشرات من النشطاء في مواقع التواصل السيدة عائشة نظرا للمكانة التي كانت تحظى بها.

كما كتب المعلق المعروف في شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية الرياضية حفيظ دراجي عبر تويتر: الله اكبر.. تعازينا الأخوية الصادقة أثر وفاة السيدة عائشة باركي رئيسة الجمعية الوطنية لمحو الأمية "اقرأ".

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وأضاف حفيظ دراجي أن عائشة باركي التزمت عكس غيرها بنشاطها الجمعوي في محاربة الجهل والأمية منذ عرفتها. رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون

يشار إلى أن عائشة باركي، معلومة لدى الناس بأن لها العديد من النشاطات من أجل محاربة الأمية والقضاء عليها في البلاد، خاصة فيما يتصل بالنساء اللواتي يعانين منها، لذلك توجهت إلى رئاسة الجمعية الوطنية للتخلص من الأمية في المجتمع.