وفاة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد - موعد و مكان الصلاة عليه

كشفت مصادر إعلامية، يوم الاثنين، عن سبب وفاة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد، في السعودية، بعد حياة مليئة بالانجازات والعلم قضاها متنقلا بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية منذ ولادته.

وأكد الشيخ عاصم القريوتي عبر حسابه في (تويتر) وفاة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد، منوها إلى أن العلامة الحمد سيصلي عليه يوم الثلاثاء 28 مايو 2019 في جامع الملك خالد بالعاصمة الرياض في أم الحمام، في حين سيتم دفنه في مقبرة الشمال بالمملكة.

بدوره، نعاه الدكتور مصلح الحارثي، وكتب : "رحم الله الشيخ عبد القادر شيبة الحمد وغفر له ونسأل الله لأهله وذوية الصبر والسلوان ونقول لابنه الدكتور محمد أحسن الله عزاكم وأعظم الله أجركم وغفر الله لوالدكم وأسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون".

فيما قال عبد الرحمن الدهامي : "رحمه الله العالم المعمر المدرس بالمسجد النبوي والجامعة الإسلامية وشيخ العلامة صالح الفوزان في معهد بريدة العلمي وأحد أئمة المسجد النبوي في صلاة التهجد سابقا وصاحب المصنفات والدروس المسجلة النافعة ( إنا لله وإنا إليه راجعون)".

وأيضا قال ناشط آخر عبر تويتر : "رحمه واسكنه فسيح جناته، استفدت كثيراً في أصول الفقه من مذكرته "إمتاع العقول" كانت كما قال: "واضحة الأسلوب، سهلة العبارة، تقرِّب القاصي من قواعده، وتجمع الفرائد من شوارده، وتحبّب هذا العلم لطلابه".