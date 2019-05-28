 بوابة نتائج التعليم الأساسي .أستعلم عن نتيجتك الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني 2019...

استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني 2019 برقم الجلوس،لقد تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني 2019 من السيد المحافظ اللواء خالد عبد العال وبلغت نسبة النجاح للطلاب 82% على كافة الإدارات التعليمية بالقاهرة ،ويمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة القاهرة من خلال بوابة التعليم الأساسي.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2019

لقد كانت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة الترم الثاني 2019 جاءت من سياق الكتاب المدراسي في مستوي الطالب المتوسط وحيث اشتملت بنسبة نجاح عالية للطلاب والطالبات الإعدادية القاهرة ،وتم اعتماد النتيجة على مستوى إدارات التعليمية بالقاهرة وسط القاهرة التعليمية – القاهرة الجديدة – حلوان – الشروق – غرب القاهرة – مصر الجديدة – النزهة – روض الفرج – السيدة زينب – غرب القاهرة – شبرا – عابدين – الزاوية الحمراء – الساحل – الخليفة والمقطم – شرق مدينة نصر – الوايلي – الزيتون – عين شمس – باب الشعرية – المعصرة – الشرابية – التبين – وسائر الإدارات الأخرى.

اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة الترم الثاني 2019

Advertisements

تم اليوم إعلان ظهور النتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة اخر العام ،لذلك اعتماها رسمياً من السيد المحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال ،ونشرها للاستعلام الطلاب عنها ومعرفة نتيجتهم والمجموع الكلي التى حصل عليه عن طريق الدخول إلى بوابة النتائج الأساسي بالقاهرة ،وايضا يمكنكم الاستعلام عنها عن طريق الإتصال على الرقم المختصر ( 09000100 ) بسعر المكالمة العادية.

يمكنكم لجميع الطلاب الشهادة الإعدادية كتابة رقم الجلوس أسفل المقال لجلب النتيجة فور ظهور على الموقع النتائج بالقاهرة.

← إقرأ أيضاً: