نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019 بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني

يترقب أولياء الأمور وأبنائهم الطلاب والطالبات إطلاق رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019 الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2018-2019م، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً عن اعتماد نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة من جانب محافظ القاهرة، ومن ثم إطلاق كشوف بأسماء الطلاب الأوائل بالقاهرة 2019م.

وقد تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة اليوم الاثنين الموافق لتاريخ 27 مايو 2019م بنسبة نجاح قد بلغت (82%)، ويتم الحصول على نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة من خلال الذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب أو الطالبة، أو الحصول عليها إلكترونياً من خلال موقع مديرية التربية والتعليم القاهرة الرسمي، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر رابط الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بالقاهرة الترم الثاني للعام الدراسي 2018-2019م، كما ننشر أسماء أوائل طلاب محافظة القاهرة لهذا العام.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019

بدأت امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة يوم السبت الموافق لتاريخ 11 مايو 2019م، وقد قام محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال بتفقد لجان الامتحانات وبرفقته الأستاذ محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وذلك للاطمئنان على حُسن سير اللجان الامتحانية ومدى استعداد اللجان لاستقبال الطلاب والطالبات بالمحافظة، وقد قام معالي المحافظ ومدير المديرية بتوجيه السؤال للطلاب على أسئلة الامتحانات، وأجاب الطلاب بما يطمئن معاليه.

وقد تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة من أجل توفير البيئة والمناخ المناسب والملائم للطلاب/الطالبات لتأدية اختباراتهم بكل سهولة ويسر، وإقامة غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وربطها مع غرفة عمليات محافظة القاهرة من أجل متابعة سير عملية الامتحانات والتواصل مع اللجان بمختلف أماكنها للعمل على حل أي مشاكل قد تواجه اللجان، وقد تم التشديد من جانبه على ضرورة التزام الطلاب والطالبات بالزي المدرسي أثناء أداء الاختبارات، ويتم استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019 من خلال بوابة مديرية التعليم بالقاهرة الإلكترونية.

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وقد أدى اختبارات نهاية العام الدراسي “الدور الأول مايو 2019م” عدد 161328 طالباً وطالبةً، حيث تم توزيع هذا العدد من الطلاب على 695 لجنة باليوم الأول من الاختبارات، وقد أدى 15 حالة اختباراتهم بمستشفى 57357 من أبناء محافظة القاهرة، وقد انتهت الاختبارات يوم الخميس الموافق لتاريخ 16 مايو 2019م، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن إطلاق نتائج الطلاب رسمياً، ومن المتوقع أن يتم إطلاقها والإعلان عنها رسمياً يوم غدٍ الثلاثاء الموافق لتاريخ 28 مايو 2019م.

ومن يرغب في الاستعلام عن نتائج طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة 2019، أو الاستعلام عن نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي بالأقصر، أو الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية الترم الثاني من العام الدراسي الجاري، يمكنه ذلك من خلال موقعنا موقع نجوم مصرية.

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