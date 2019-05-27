تراند اليوم : هنا رابط نتائج السادس الابتدائي 2019 محافظة بابل ..نتائج السادس...

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متابعنيا الكرام ننشر لكم نتائج السادس الابتدائي 2019 محافظة بابل , نتائج السادس الابتدائي 2019 بابل , نتائج السادس الابتدائي لعام 2019 محافظة بابل , نتائج السادس الابتدائي بابل , ننتاج السادس ابتدائي 2019 الدور الاول بابل , نتاج السادس ابتدائي الدور الاول بابل ,نتاج السادس ابتدائي 2019 الدور الاول

اعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في دولة العراق عن نتائج صف السادس الابتدائي 2019,وكم بنشر نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2019 في بابل ,بغداد ,البصرة ,ذي قار ,كربلاء ,كركوك ,ميسان ,نينوى ,صلاح الدين، وسنقوم كذلك بنشر روابط تحميل نتائج امتحانات التهميدي بالعراق 2019 للمرحلة الابتدائية والإعدادية والمتوسطة لجميع المحافظات فور انتهاء المراجعين من تصحيح ومراجعة لأوراق الامتحانات الخاصة بالصف السادس الإبتدائي 2019 العراق

نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي آخر العام الدور الأول للعام 2019

سنوفر لكم متابعينا الكرام رابط نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2019 الخاصة بمحافظة نينوي، بغداد، الرصافة، ذي قار، القادسية، صلاح الدين، بابل، البصرة، كربلاء، كركوك، ميسان، على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، بعد الانتهاء من أعمل الكنترول وسنقوم بنشر نتائج الصف السادس الابتدائي 2019 التمهيدي في جميع المحافظات عبر هذه الصفحة، فور إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج امتحانات التمهيدي لعام 2019 للصف السادس الابتدائي والمرحلة الإعدادية لجميع محافظات العراق تباعًا.

نتائج السادس الابتدائي لعام 2019

حيث اعلنت المديرية العامة لتربية بغداد/ الرصافة الاولى، اليوم الخميس، نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية للعام الدراسي 2018-2019.

وقالت المديرية في بيان ، أن “المدير العام لتربية الرصافة الاولى حسين فليح حسن وجه جميع مدراء المدارس الابتدائية مراجعة مركز الفحص الابتدائي صباح يوم غد الجمعة الساعة الحادية عشر صباح لاستلام النتائج”.

وأضافت المديرية، أن “نسبة النجاح بلغت ( 68٪ ) علما ان عدد المشاركين بلغ ( 30714 ) تلميذ وتلميذه وعدد الناجحين ( 21245 )”.

نوفر لكم نتائج الدراسة الإبتدائية – نتائج السادس الابتدائي 2019 محافظة بابل

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نتائج الصف السادس الابتدائي 2019 – العراق :-

موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال ( الرابط التالي ) .

تلغرام موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال ( الرابط التالي ) .

صفحة الفيس بوك وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال ( الرابط التالي ) .

موقع ناجح من خلال ( الرابط التالي ) .

أخبار وزارة التربية والتعليم تلغرام من خلال ( الرابط التالي ) .

نتائج الصف السادس الابتدائي 2019 من خلال ( الرابط التالي ) .

موقع النجاح نتائج السادس الابتدائي 2019 من خلال ( الرابط التالي ) .