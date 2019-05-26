تراند اليوم : pdfنتيجة الصف السادس الابتدائى بالاسم فقط :نتيجة الصف السادس الابتدائى...

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حيث اعلنت المديرية العامة لتربية بغداد/ الرصافة الاولى، اليوم الخميس، نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية للعام الدراسي 2018-2019.,وكما قامت بنشر نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2019 في بابل ,بغداد ,البصرة ,ذي قار ,كربلاء ,كركوك ,ميسان ,نينوى ,صلاح الدين، وسنقوم كذلك بنشر روابط تحميل نتائج امتحانات التهميدي بالعراق 2019 للمرحلة الابتدائية والإعدادية والمتوسطة لجميع المحافظات فور انتهاء المراجعين من تصحيح ومراجعة لأوراق الامتحانات الخاصة بالصف السادس الإبتدائي 2019 العراق

نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي آخر العام الدور الأول للعام 2019

سنوفر لكم متابعينا الكرام رابط نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2019 الخاصة بمحافظة نينوي، بغداد، الرصافة، ذي قار، القادسية، صلاح الدين، بابل، البصرة، كربلاء، كركوك، ميسان، على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، بعد الانتهاء من أعمل الكنترول وسنقوم بنشر نتائج الصف السادس الابتدائي 2019 التمهيدي في جميع المحافظات عبر هذه الصفحة، فور إعلان وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج امتحانات التمهيدي لعام 2019 للصف السادس الابتدائي والمرحلة الإعدادية لجميع محافظات العراق تباعًا.

نتائج السادس الابتدائي لعام 2019

حيث اعلنت المديرية العامة لتربية بغداد/ الرصافة الاولى، اليوم الخميس، نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية للعام الدراسي 2018-2019.

وقالت المديرية في بيان ، أن “المدير العام لتربية الرصافة الاولى حسين فليح حسن وجه جميع مدراء المدارس الابتدائية مراجعة مركز الفحص الابتدائي صباح يوم غد الجمعة الساعة الحادية عشر صباح لاستلام النتائج”.

وأضافت المديرية، أن “نسبة النجاح بلغت ( 68٪ ) علما ان عدد المشاركين بلغ ( 30714 ) تلميذ وتلميذه وعدد الناجحين ( 21245 )”.

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نوفر لكم نتائج الدراسة الإبتدائية – تربية السادس الإبتدائي 2019 بعموم محافظات العراق

واوضح المدير العام لتربية الرصافة الاولى السيد حسين فليح حسن بتوجه جميع مدراء المدارس الابتدائية ومراجعة مركز الفحص الابتدائي صباح يوم الجمعة الساعة الحادية عشر صباح لاستلام النتائج .

واضاف إن نسبة النجاح بلغت ( 68٪ ) علما ان عدد المشاركين بلغ ( 30714 ) تلميذ وتلميذه وعدد الناجحين ( 21245 ) .

وبارك حسن جهود العاملين في مركز الفحص الابتدائي ولقسم الامتحانات ولجميع الملاكات التربوية والادارية هذا الانجاز الرائع في اعلان النتائج كاول مديرية عامة على عموم المديريات العامة للتربية في العراق .

هذا ويسعى أولياء أمور طلاب الصف السادس الابتدائي للاستعلام والفحص عن نتائج امتحانات السادس الابتدائي في محافظة الرصافة الاولى والثانية والثالثة ، للتعرف على نتائج امتحانات الدور الاول للعام 2019 بكل سهولة ويسر من خلال تحميل النتائج مباشرة بالدرجات .