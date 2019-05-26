تراند اليوم : pdf نتائج السادس الابتدائي 2019 الناصرية :نتائج السادس ابتدائي 2019...

ينشر لكم موقعنا الاخباري نتائج السادس الابتدائي 2019 الدور الأول في جميع المحافظات العراقية، حيث بدأت وزارة التربية العراقية من يوم الخميس الموافق 23 مايو 2019 في إعلان ورفع نتائج الدراسات الابتدائية جميع التخصصات “العربية والإنجليزية والتركمانية والكردية”، والآن يبحث جميع الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج السادس الابتدائي 2019 الدور الأول في باقي المحافظات العراقية التي لم يتم إعلان النتائج بها حتى الآن، ومن خلال مقالنا سوف نوفر لكم روابط مباشرة للاستعلام عن النتائج فور اعتمادها من قبل وزير التربية العراقي.

جدير بالذكر أن طلاب السادس الابتدائي قد تقدموا لأداء الامتحانات بمادة التربية الاسلامية واللغة العربية والانجليزية والرياضيات والعلوم والدراسيات، كما يتم توفير المجموع الكامل ومعدل الطالب.

تم إتاحة نتائج السادس الابتدائي الدور الأول محافظة المثنى 2019 منذ قليل وذلك من خلال موقع وزارة التربية العراقية وأيضا من خلال ملفات pdf من هنـــــــــــــــــا ليتمكن كافة الطلاب من معرفة النتيجة وتقدير الدرجات في جميع المواد الدراسية.

نتائج السادس الابتدائي 2019 العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية أن ما يقرب من 850 ألف تلميذ وتلميذة قاموا بأداء امتحان الدور الأول 2019 في عموم المحافظات العراقية تحت إشراف وزارة التربية العراقية، وقد أكدت الوزارة أن أعمال التدقيق وتقدير الدرجات لدفاتر الإجابات الخاصة بتلاميذ الصف السادس الابتدائي بدأت بالتزامن مع أداء الامتحانات والتي بدات يوم 14 مايو 2015 وانتهت يوم 21 مايو 2019.

قد يهمك:

Advertisements

نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2019 شمول العراق وإعلان “الكرخ والرصافة وبغداد” عبر موقع وزارة التربية العراقية

روابط نتائج السادس الابتدائي 2019 الدور الأول

أعلنت الكثير من المواقع الإلكترونية الغير رسمية رفعها وإعلانتها لنتيجة السادس الابتدائي بالعراق، ولكن أعلنت وزارة التربية العراقية أن المواقع الرسمية التابعة لوزارة التربية العراقية التي ستقوم برقع وإعلان نتائج السادس الابتدائي هى

موقع وزارة التربية العراقية

وسيوفرر لكم موقعنا الاخباري النتائج على هيئة ملفات تحميل يقوم التلميذ بتحميلها أولا ثم يقوم بالاستعلام عن النتيجة الخاصة به.