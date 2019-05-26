تراند اليوم : بالصور - زوجة خالد يوسف تخرج عن صمتها وترد على تصريحات ياسمين الخطيب

لم تصمت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي على تصريحات ياسمين الخطيب في برنامج "شيخ الحارة" حول فترة زواجها من المخرج خالد يوسف التي وصفتها بـ"اللعنة" وبأنها "لا تتشرف بها على الإطلاق".

وجاء رد فعل شاليمار سريعاً، ونشرت صورتها مع زوجها خالد يوسف عبر حسابها على فايسبوك، وعلقت عليها قائلة: "القافلة تسير بحب وهدوء والكلاب تعوي".

وكانت الخطيب تحدثت عن فترة زواجها من المخرج المصري، ووصفته بأنه "كان لعنة تطاردني، ولا أعتز بهذه الفترة، ولست متشرفة بها على الإطلاق"

وتابعت: "لست (خطافة رجال) لزواجي من يوسف أثناء زواجه من أخرى، كنت على علم أنهما منفصلان وقتها، نعم خُدعت وقتها، كان يسافر من فترة لأخرى لفرنسا بحجة أنه يزور ابنته من زوجته المتواجدة هناك".