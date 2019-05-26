زوجة خالد يوسف ترد على ادعاءات ياسمين الخطيب

نشرت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي وهي زوجة المخرج خالد يوسف صورة تجمعهما كرد على اتهامات الكاتبة ياسمين الخطيب وحديثها المطول عن زواجها من المخرج خلال مشاركتها في برنامج شيخ الحارة مع الإعلامية بسمة وهبة.



وجاء رد فعل شاليمار سريعاً وعلقت على الصورة:" القافلة تسير بحب وهدوء والكلاب تعوي"، بعد اعلان خالد يوسف مقاضاته كلاً من ياسمين الخطيب وبسمة وهبة بسبب تصريحاتهما غير اللائقة في برنامج شيخ الحارة، بحسب "في الفن".

وكانت ياسمين الخطيب قد تحدثت في الحلقة عن "لعنة" زواجها من خالد يوسف ونفت التهم الموجهة اليها بالضلوع في تصوير الأفلام الإباحية التي انتشرت له مع عدد من الفنانات منهم منى فاروق وشيماء الحاج، بحسب "سبوتنيك".

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