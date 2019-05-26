تراند اليوم : شاهد أول رد فعل من خالد يوسف على تصريحات ياسمين الخطيب

من المرات القليلة التي يخرج فيها المخرج المصري خالد يوسف عن صمته ويقرر الرد على تصريحات كانت ردا على تصريحات ياسمين الخطيب التي أطلقتها أثناء استضافتها في برامج «شيخ الحارة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة «القاهرة والناس».

بمجرد انتهاء الحلقة مساء السبت ٢٦ مايو ٢٠١٩؛ نشر المخرج المصري خالد يوسف؛ على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام إنه ينوي مقاضاة الفنانة التشكيلية والكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب؛ وأيضا على الإعلامية بسمة وهبة وقناة «القاهرة والناس».

قال المخرج المصري خالد يوسف؛ في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام؛ إنه أنه ضاق ذرعا من الخوض في سيرته في أكثر من حلقة من برنامج «شيخ الحارة» الذي تقدمه بسمة وهبة عبر شاشة «القاهرة والناس»”.

أضاف خالد يوسف: “لقد كلفت المحامي الخاص بي برفع قضية علي قناة «القاهرة والناس» وبرنامج «شيخ الحارة» ومذيعته وضيفة حلقته اليوم؛ هذا البرنامج الذي عاش معظم حلقاته على الخوض في سيرتي والتشهير المتعمد بي؛ ولم يكن لدي مقدمة البرنامج غير #خالد_يوسف والخوض في عرضه ودفع ضيوفه لاستنطاقهم تصريحات مسيئة لي؛ وخاصة ضيفتها الأخيرة التي كالت لي كم هائل من الإساءة والتشهير وسرد أكاذيب في محاولة للنيل مني ومن أسرتي، بزعمها الزواج مني؛ ولن ينالوا مهما فعلوا من علاقتي بزوجتي وأم ابنتي”.

‎وتابع: “وكلفت المحامي أيضا برفع قضايا على كل من روّج عني أكاذيب طوال الفترة الماضية، متعمدا التشهير؛ بما فيها المواقع الصحفية وأصحاب قنوات “يوتيوب” الذين يألفون الأساطير طمعا في الترند والمزيد من الاشتراكات بكل الاساليب المنحطة؛ ‎فعشق الترند والشهرة ليس علي جثث البشر والسعي لتدمير سمعة العائلات؛ ‎وسأختصم في هذه القضايا كل الجهات المسئولة التي تعمدت التقاعس عن ضبط ناشري الفيديوهات الملفقة والمنسوبة لي، وكل أصحاب الفيديوهات المنشورة، والذين يحللون ويدّعون العلم ببواطن الامور ويروّجون لإشاعات من وحي خيالهم، سأرد علي الجميع بالقانون لأني لدي أمل أن يكون لدينا”.

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كيف أغضبت ياسمين الخطيب خالد يوسف؟ كانت ياسمين الخطيب قد علقت على قضية الأفلام الإباحية للمخرج المصري خالد يوسف وعلى الفتيات اللاتي ظهرن في الفيديوهات الجنسية مع المخرج المصري خالد يوسف؛ في برامج «شيخ الحارة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة «القاهرة والناس». قالت ياسمين الخطيب إنها مشفقة جدا عليهن؛ ولكنها غير متعاطفة معهن(!). قالت ياسمين الخطيب مدافعة عن نفسها: “أنا أعلنت انفصالي عن خالد يوسف في مارس ٢٠١٧؛ الناس كانت عارفة أنا متجوزة مين؛ بس الناس اتفاجئت بالصورة اللي اتسربت بتاعتي أنا وخالد يوسف؛ فكان لازم أوضح علاقتي بخالد يوسف كانت إيه بالضبط”. كما نفت ياسمين الخطيب قيامها بتسريب الصورة الشهيرة التي جمعتها بالمخرج المصري خالد يوسف قائلة: “ممكن يكون هو اللي سربها ليه أنا؟”؛ موضحة أن هذه الصورة اتخذت خلال رحلة عائلية في الجونة والتقطها نجل خالد يوسف. إقرأ أيضا: خالد يوسف وأمثاله.. لماذا يصور الرجال علاقاتهم الجنسية؟

من هي ياسمين الخطيب

ولدت ياسمين الخطيب في الثمانينات بالقاهرة لأب مصري، وأم تركية لبنانية، والدها الناشر سيد الخطيب، وجدها المفكر عبد اللطيف ابن الخطيب مؤسس أكبر مطبعة في مصر والشرق الأوسط في الأربعينات «المطبعة المصرية».

بدأت كتابة المقالات عام ٢٠١٠؛ وكان مقالها الأول عن أوجه التشابه بين نشأة الأحزاب الشيوعية في مصر ونشأة الدولة القرمطية، لتنتظم بعد ذلك في كتابة المقالات الأسبوعية في الشأن السياسي والتشكيلي والعام ، وكتبت في معظم الصحف المصرية منها الأخبار والوطن والأحرار وفيتو والدستور؛ وترأست القسم الإجتماعي بجريدة صوت الأمة عام ٢٠١٥.

وأصدرت ياسمين الخطيب العديد من الكتب كان أولها كان كتاب «التاريخ الدموي»؛ الذي تناولت فيه خمس فرق خرجت من عباءة الإسلام، ثم كتاب «قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة»، ثم كتاب «كنت في رابعة» الذي سردت به تفاصيل مغامرتها متخفية بالنقاب في اعتصام رابعة العدوية قبل فضه؛ وأخيراً كتاب «ولاد المرة»؛ الذي تضمن مقالات سياسية ونسوية؛ وتسبب عنوانه في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي.