تراند اليوم : ياسمين الخطيب تصف زواجها من خالد يوسف باللعنة.. وهذا ما قالته عن فيديوهاته الفاضحة

أدلت الكاتبة المصرية ياسمين الخطيب خلال إستضافتها ببرنامج "شيخ الحارة" والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبى على فضائية "القاهرة والناس" بالعديد من التصريحات الجريئة، حيث تحدثت عن الكثير من مراحل حياتها الشخصية وفترة زواجها من المخرج خالد يوسف.

وأكدت أنه "سيظل زواجي منه لعنة تطاردني طوال الوقت وأنا نادمة على هذه الزيجة ولا اعتز بهذه الفترة على الإطلاق"، مشددة على أنها "لم اسرب صوري معه ومن التقط هذه الصور إبنه خلال حفل عائلي بالجونة ولكن كان لابد أن اخرج وأكشف عن الحقيقة كاملة".

وتحدثت الخطيب بكل جرأة عن الفيديوهات الجنسية الفاضحة، قائلة: "بصراحة شديدة انا مشفقة على الفتيات اللواتي ظهرن بالفيديو ولكن في نفس الوقت لست متعاطفة معهن".

وتعرضت ياسمين لإحراج شديد بعد توجيه سؤال لها عن سبب إجهاض نفسها ثلاث مرات وقالت: "هذا أمر شخصي ولا يحق لأحد أن يسالني عنه".

الغريب أن جميع مقاطع الفيديو المتخصصة بهذه الحلقة تم حذفها من الصفحات الرسمية للقناة الفضائية على "يوتيوب" والسوشيال ميديا.