تراند اليوم : بعد تصريحات ياسمين الخطيب .. زوجة خالد يوسف تعلق: "الكلاب تعوي"

علقت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي ، زوجة المخرج خالد يوسف ، على تصريحات ياسمين الخطيب في برنامج شيخ الحارة ، مع الإعلامية بسمة وهبة ، في حلقة نارية أثارت بها ياسمين الخطيب الكثير من الجدل حول تصريحات بخصوص علاقتها بخالد يوسف وانفصالها عنه.

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زوجة خالد يوسف تعلق على تصريحات ياسمين الخطيب

ونشرت زوجة خالد يوسف صورة تجمعهما، بعد تصريحات ياسمين الخطيب في شيخ الحارة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعلقت عليها " القافلة تسير بحب وهدوء والكلاب تعوي".

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ياسمين الخطيب في شيخ الحارة

وقالت ياسمين الخطيب في برنامج شيخ الحارة مع الإعلامية بسمة وهبة، أنها أخطأت فى علاقتها بالمخرج خالد يوسف، ولكنها استطاعت تصحيح هذا الخطأ فى عام 2017 بالانفصال عن المخرج خالد يوسف، وأشارت ياسمين الخطيب أن علاقتها بالمخرج خالد يوسف "لعنة" تطاردها بعد سنتين من انتهائها.

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ياسمين الخطيب وعلاقتها بخالد يوسف

كما جاء ضمن تصريحات ياسمين الخطيب مع بسمة وهبة في برنامج شيخ الحارة، إنها على عكس ما قيل عنها بأنها "خطافة رجالة وخرابة بيوت" وزواجها من المخرج خالد يوسف كان بعد انفصاله عن زوجته على حد علمها، مشيرة خلال برنامج شيخ الحارة مع ياسمين الخطيب على القاهرة والناس مع بسمة وهبة إلى أن خالد يوسف كان يسافر إلى باريس كل 6 أشهر ليرى ابنته من زوجته التي تسبقها لمدة ثلاث أيام، فكان منطقي أن معلوماتها عن انفصاله عن زوجته صحيحة.

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