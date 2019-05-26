تراند اليوم : ياسمين الخطيب تعترف : غلطت مع خالد يوسف نفس غلط شيما و مني وربنا ستر

قالت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، إنها مشفقة جدًا على الفتيات اللاتي ظهرن في فيديوهات المخرج خالد يوسف، وهما الفنانتان منى فارق وشيما الحاج، ولكنها ليست متعاطفة معهما، لافتًا إلى أنها علمت بأن الفيديوهات الإباحية تم تسجيلها في عام 2014، ووقتها لم تكن متزوجة من المخرج، لذا فهي ليست طرفًا في المشكلة نهائيًا.

وتابعت خلال لقائها ببرنامج “شيخ الحارة”، المذاع على قناة “القاهرة والناس:”في مارس عام 2017 كتبت منشورا “بوست” على فيس بوك، وقلت فيه: لا أنزه نفسى عن فعل البشرية، وأخطأت وأصحح اليوم خطئي بالانفصال”، لافتة إلى أنها أكدت شائعة زواجها من خالد يوسف بالتأكيد؛ لأنها كانت مضطرة للقيام بذلك، بعد تسريب صورة تجمعهما سويًا.