تراند اليوم : الصاروخ ياسمين الخطيب تحكي القصة الكاملة لزواجها من خالد يوسف

كشفت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، السبب وراء عدم اعتراف المخرج خالد يوسف بزواجه منها حتى الآن، مؤكدة أن لديه مواءمات عائلية تمنعه من الاعتراف وإعلان ارتباطه بها، مضيفة: “بالنسبة له الأفضل إنها تبقى علاقة أكتر منها كزيجة”.

وأكدت ياسمين، خلال لقائها ببرنامج “شيخ الحارة”، المذاع على قناة “القاهرة والناس”، أن فترة زواجها من المخرج خالد يوسف امتدت لعام ونصف العام، لافتة إلى أنه كان هناك بيت للزوجية.