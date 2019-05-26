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تراند اليوم : شاهد..ياسمين الخطيب تكشف علاقتها بتسريب فيديوهات خالد يوسف الجنسية

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رقية بيومى 0 تبليغ

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شاهد..ياسمين الخطيب تكشف علاقتها بتسريب الجنسية | | جريدة الخليج 365

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انجي بيومي

أكدت الإعلامية ياسمين الخطيب، أنها مشفقة جدًا على الفتيات اللاتي ظهرن في الفيديوهات الجنسية مع المخرج خالد يوسف ولكنها غير متعاطفة معهم.

وشددت “الخطيب ” خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبه ببرنامج “شيخ الحارة” على فضائية “القاهرة والناس”، مساء السبت،على أنها لم تكن وراء تسريب هذه الفيديوهات أو تصويرها، حيث إن الفنانات اللاتي ظهرت في الفيديو أكدوا أن الفيديو تم تصويره في 2014 في الوقت الذي لم يربطها بخالد يوسف أي صلة.

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وتابعت: “أنا أعلنت انفصالي عن خالد يوسف في مارس 2017، الناس كانت عارفة أنا متجوزة مين، بس الناس اتفاجئت بالصورة اللي اتسربت بتاعتي أنا وخالد يوسف، فكان لازم أوضح علاقتي بخالد يوسف كانت إيه بالضبط”، مؤكدة أنها لم تقم بتسريب صورتها مع خالد يوسف، معقبة: “ممكن يكون هو اللي سربها ليه أنا؟”، لافتة إلى أن هذه الصورة اتخذت خلال رحلة عائلية في الجونة والتقطها نجل خالد يوسف، مستبعدة أن يكون نجل خالد يوسف وراء تسريبها.

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