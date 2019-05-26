تراند اليوم : خالد يوسف يهاجم ياسمين الخطيب وشيخ الحارة: سأرد على الجميع بالقانون

أصدر المخرج خالد يوسف بياناً منذ قليل يرد من خلاله على الهجوم الذى تعرض له من قبل الكاتبة ياسمين الخطيب، خلال تواجدها ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة.
وقال خالد يوسف فى بيانه: "لقد كلفت المحامي الخاص بي برفع قضية على قناة القاهرة والناس وبرنامج شيخ الحارة ومذيعته وضيفة حلقته اليوم، هذا البرنامج الذي عاش معظم حلقاته على الخوض في سيرتي والتشهير المتعمد بي ولم يكن لدي مقدمة البرنامج غير خالد يوسف والخوض في عرضه ودفع ضيوفه لاستنطاقهم تصريحات مسيئة لي وخاصة ضيفتها الأخيرة التي كالت لي كم هائل من الاساءة والتشهير وسرد أكاذيب في محاولة للنيل مني ومن أسرتي بزعمها الزواج مني ولن ينالوا مهما فعلوا من علاقتي بزوجتي وام بنتي".
وأضاف خالد يوسف: "وكلفت المحامي ايضا برفع قضايا علي كل من روج عني أكاذيب طوال الفترة الماضية متعمدا التشهير بما فيها المواقع الصحفية وأصحاب قنوات اليوتيوب الذين يألفون الاساطير طمعا في الترند والمزيد من الاشتراكات بكل الاساليب المنحطة ، فعشق الترند والشهرة ليس على جثث البشر والسعي لتدمير سمعة العائلات".
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واختتم خالد يوسف قائلاً: "وسأختصم في هذه القضايا كل الجهات المسؤولة التي تعمدت التقاعس عن ضبط ناشري الفيديوهات الملفقة والمنسوبة لي وكل اصحاب الفيديوهات المنشورة والذين يحللون ويدعون العلم ببواطن الأمور و يروجون لاشاعات من وحي خيالهم، سأرد علي الجميع بالقانون".