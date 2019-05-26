ياسمين الخطيب تكشف تفاصيل فيديوهات خالد يوسف الاباحية (شاهد)

كشفت ياسمين الخطيب، تفاصيل مثيرة حول فيديوهات المخرج المصري خالد يوسف الاباحية، التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت لاحق من العام الجاري.

وقالت ياسمين الخطيب في برنامج "شيخ الحارة" الذي يبث خلال شهر رمضان للإعلامية بسمة وهبي إنها كانت متزوجة من المخرج خالد يوسف، لكنها انفصلت عنه رسميا في عام 2017 وبالتحديد في شهر مارس.

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ووفق ياسمين الخطيب، فإنه ليس لها أي علاقة بتسريب الفيديوهات الإباحية لزوجها السابق مع العديد من الفنانات والاعلاميات، مشيرة إلى أن الفيديوهات صورت عام 2014، ولم تكن تعرف خالد يوسف آنذاك.

وعبرت عن أسفها للفنانات والاعلاميات التي تم تسريب فيديوهات لهن مع خالد يوسف، مؤكدة عدم تعاطفها مع أي منهن؛ لأنهن السبب في ذلك.

وفي سياقٍ آخر، ذكرت أن الصورة المسربة لها مع خالد يوسف، لم تكن ورائها، منوهة إلى أن نجل المخرج المشهور هو من قام بتصويرها، مستبعدة في الوقت ذاته أن يكون هو من نشرها.