ماذا حدث مع الفنان السعودي خالد سامي ؟

تداولت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مساء السبت، صورةً للفنان والمنتج خالد سامي، يرقد على سرير المرض في غرفة العناية المركزة، وكتبت عليها تعليقاً، جاء فيه: "الفنان خالد سامي في حالة مرضية سيئة، وفي الإنعاش، وفي حاجة إلى دعاكم له بالشفاء والعافية".

وأكدت ابنة عم الفنان خالد حقيقة وجوده في المستشفى، قائلةً: "خالد، يرقد الآن في العناية المركزة في أحد مستشفيات جدة. ادعوا له بالشفاء".

وأكد المخرج بدر بخش أن الفنان خالد سامي، يرقد على السرير الأبيض في أحد المستشفيات، كاشفاً أنه تواصل معه عبر الهاتف ليطمئن على صحته في بداية شهر رمضان، فأخبره خالد بوجوده في المستشفى.

وقال بخش: "ادعوا له الله بالشفاء والعافية. كان من المفترض أن يجمعنا عمل درامي، حيث اجتمعت معه، إضافة إلى عدد من نجوم الدراما قبل حلول شهر رمضان المبارك بأسبوع لتصوير حلقة بايلوت لعملٍ درامي، كان من المفترض تقديمه لإحدى القنوات التلفزيونية بعد رمضان".

وأضاف: "ونظراً لتراجع صحته، قررنا إكمال العمل بعد العيد، في حين توجه خالد إلى جدة بصحبة عائلته لإكمال علاجه، ثم أخذ فترة نقاهة، وحالياً نكمل كتابة الحلقات المتبقية للمسلسل، وهو من تأليف خالد سامي، ومحمد السلطان، ومن إخراجي".