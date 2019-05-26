نتائج الصف السادس الابتدائي 2019 في الرصافة الثانية - وزارة التربية

اعلنت وزارة التربية العراقية عن بدء عملية التدقيق ﻻكمال تصحيح دفاتر اﻻمتحانات الوزارية للمرحلة اﻻبتدائية بدورها اﻻول للعام الدراسي 2018-2019 فيما اشارت الى ان النتائج ستعلنها كل مديرية على حدا.

نتائج الرصافة هنـــا باقي المحافظات هنـــا

وبين المكتب الاعلامي ان مراكز الفحص الخاصة بكل مديرية تعمل بشكل منفصل عــن مــراكــز الفحص بمديريته، اذ ان هناك مركز فحص للدراسة اﻻبتدائية بكل مديرية في بغداد والمحافظات.

وبين ان عمليات التصحيح بدأت منذ الــيــوم اﻻول لـﻼمـتـحانات، وهــنــاك لجان لتصحيح الدفاتر اﻻمتحانية داخل مركز كل مديرية والذين يواصلون عملهم لساعات متأخرة يوميا.

واكد ان اعﻼن النتائج سيكون بشكل فردي وغير مركزي، لافتا الى ان اي مديرية تنجز تصحيح دفاترها يتم اعــﻼنــهــا مباشرة عن طريق المديرية والمدرسة.