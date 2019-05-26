تراند اليوم : شاهد..ياسمين الخطيب عن زواجها من خالد يوسف: لعنة

انجي بيومي

اعتبرت ياسمين الخطيب، زواجها من المخرج خالد يوسف لعنة، مؤكدة أنها كانت مرحلة “لا تتشرف بها” على الإطلاق.

وأضافت “الخطيب ” خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبه ببرنامج “شيخ الحارة” على فضائية “القاهرة والناس”، مساء السبت، أن الصور التي أثارت ضجة، وهي التي وضعت لها على أغلفة المجلات، ورغم ذلك لا ترى فيها أي شيء مخل، موضحة أنه هناك صفحة على موقع “إنستجرام” تسمى “عشاق أقدام ياسمين الخطيب” يقوم القائمون عليها بعمل “كلوز” على صور قدميها ونشرها على هذه الصفحة.

وتابعت، أنها لا تعتقد أن صورها التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تثير الجدل، معقبة: “أنا مش بتصور بمايوه ولا بهوت شورت”.

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وأوضحت، أن ملابسها مناسبة ولكل مقام مقال، إذ إنها عندما تظهر في التلفزيون ترتدي ملابس تليق بالتلفزيون، وكذلك في الندوات وغيرها من الحفلات.