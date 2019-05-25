دعاء و اعمال ليلة 21 من رمضان - فضل العشر الاواخر

ندخل مع غروب اليوم السبت في اولى الليالي العشر من شهر رمضان المبارك وهي ليلة 21 من رمضان التي لها فضل وثواب كبيرين ويستحب فيها الاعمال الصالحة.

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ، ما لا يجتهد في غيرها، ومن ذلك انه كان يعتكف فيها ويتحرى ليلة القدر خلالها البخاري ويظهر من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره ".

فضل ودعاء ليلة 21 من رمضان:

وعن أبي سَعِيدٍ الخدرِي قَالَ: " اعتكف رسول اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ الأول مِن رَمَضَانَ وَاعتكَفنَا مَعَهُ ، فَأتَاه جبْرِيلُ ، فَقَالَ: ( إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ )، فَاعْتَكَفَ العَشْرَ الأَوْسَطَ، فَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: ( إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ )، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ: (مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلْيَرْجِعْ، فَإِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ القَدْرِ، وَإِنِّي نُسِّيتُهَا، وَإِنَّهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، فِي وِتْرٍ، وَإِنِّي رَأَيْتُ كَأَنِّي أَسْجُدُ فِي طين وماء).

ولذلك فإن مذهب جمهور العلماء - ومنهم الأئمة الأربعة -: أن من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، فإنه يدخل قبل غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين.

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وأوتار العشر الأواخر هي : ليلة الحادي والعشرين، والثالث والعشرين، والخامس والعشرين، والسابع والعشرين، والتاسع والعشرين .

ولا تدخل ليلة التاسع عشر في أوتار العشر الأواخر، سواء كان الشهر تاما ، أو ناقصا ؛ لأنها من العشر الأوسط .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " لَيْلَةُ الْقَدْرِ مُنْحَصِرَةٌ فِي رَمَضَان ، ثُمَّ فِي الْعَشْر الْأَخِيرِ مِنْهُ ، ثُمَّ فِي أَوْتَارِهِ ، لَا فِي لَيْلَةٍ مِنْهُ بِعَيْنِهَا , وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ مَجْمُوع الْأَخْبَار الْوَارِدَة فِيهَا ".

الاعمال المستحبة في ليلة 21 من رمضان:

يستحب في ليلة 21 من رمضان الاغتسال ثم الذهاب إل المسجد مع غروب الشمس بنية الاعتكاف، واداء العبادات من قيام الليل وقراءة القرآن والتسبيح والدعاء.