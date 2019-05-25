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تراند اليوم : بالصور .. عقود الزواج العرفي بين "شيما الحاج ومنى فاروق" مع خالد يوسف...

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أكدت كل من الفنانة ونظيرتها أنهما كانتا متزوجتان من المخرج "" ، مؤكدين أنهما سلمتا نسخا من هذه العقود إلى النيابة العامة إبان التحقيق معهما.

ونشرت العديد من المواقع الإلكترونية ورواد التواصل الاجتماعي صورا لعقد زواج "شيما" و "منى" بخالد يوسف والذي يوضح أن الزواج تم عام 2014 .

وكانت الفنانة "منى فاروق" طالبت في فيديو متداول لها بضرورة "الستر" عليها ، وكذا طلبت ذلك شيما الحاج.

وأكدت "منى" أن خالد يوسف كان صديقا لوالدها وأنها شعرت بالحب تجاهه في سن صغيرة وتزوجته بعلم أهلها.

الصور:


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