تراند اليوم : شيخ عموم المقاريء المصرية السابق يعلق على أزمة "منى فاروق و شيما" .. فماذا قال؟

دخل الشيخ أحمد عيسى المعصراوي - شيخ عموم المقاريء المصرية السابق - على خط أزمة الفنانة " منى فاروق " و " شيما الحاج " بعد ظهورهما في مقطع فيديو إباحي .

وقال "المعصراوي" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "كل واحد منا له ذنب مستور، وهذا لا يجعلني أهلًا للشماتة في أصحاب الذنب المفضوح، فلا تغتر بحلم الله عليك وإمهاله لك.. كل ما في الموضوع أنه سترك ولم يستره.. فلا تجعل استهزاءك بذنبه يكشف ستر الله عليك.. لأن الله عدلٌ يقتص للمظلوم ولو كان مذنبا".

وكانت "شيما" و "منى" ظهرتا في لقاء مصور مع مواقع مصرية وطلبتا الستر من مستخدمي الانترنت وعدم نشر الفيديو .

وقررت النيابة العامة تجديد حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة ظهورهما في مقطع فيديو إباحي مع المخرج خالد يوسف.

