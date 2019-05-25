نتيجة الشهادة الاعدادية (الصف الثالث الاعدادي) “كل المحافظات” الترم الثاني للعام 2019

ننشر لكم علي موقع نجوم مصرية روابط الحصول علي نتيجة الشهادة الأعدادية بجميع محافظات مصر تباعاً، وسوف نكتب أمام كل محافظة علامة (ظهرت الأن) باللون الأحمر وهذا دليل علي ظهور النتيجة ويمكنك الأستعلام عنها فوراً، بينما ستظهر نتيجه الصف الثالث الاعدادي بعد الانتهاء من التصحيح و رصد درجات الطلاب، حيث ان تلك المرحله تمثل ضغطا نفسيا وعصبيا لأولياء الأمور و طلاب الصف الثالث الاعدادي، وتعتبر مرحله فاصله قبل أن يتحدد مصير الطالب لدخول ما بعدها من مراحل (المرحله الثانويه او المعهد الفني الصناعي او المعهد الفني التجاري) حسب المجموع الذي سيحصل عليه، عندنا يعتمد وكلاء التربيه والتعليم نتيجه الصف الثالث الاعدادي، سيتم ظهورها فورا علي الروابط المخصصه، حيث سيتوجه الطالب الي موقع بوابه التعليم الاساسي، وسيقوم بإختيار المحافظه التي هو تابع لها، ثم سيكتب رقم الجلوس وستظهر النتيجه بعد ذلك.

سيتم فتح باب الشكاوي بعد ظهور النتيجه في اللجان ليعيدوا النظر في حاله تظلم الطالب بظهور درجاته، و سيحصل الاوائل علي الجوائز المخصصه لهم من وزاه التربيه والتعليم، حيث ظهرت نسبه النجاح في بعض المحافظات مثل محافظه الجيزه 81.2٪ و محافظه مطروح 84.6٪ و محافظه الأقصر 70.3٪ و محافظه الدقهليه 79.1٪ و محافظه السويس 75.4٪ و محافظه أسوان 72٪ ونتمني للجميع النجاح والتوفيق.

ننشر لكم روابط الحصول علي النتيجة تباعاً :-

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة (قريباً)

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية علي موقع فيتو (ظهرت الأن)

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة علي موقع فيتو (ظهرت الأن)

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية (قريباً)

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية (قريباً)

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية (قريباً)

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية (قريباً)

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة (قريباً)

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاقصر (قريباً)

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية (قريباً)

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد (قريباً)

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط (قريباً)

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم (قريباً)

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط (قريباً)

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا (قريباً)

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج (قريباً)

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا (قريباً)

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ (قريباً)

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف (قريباً)

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة السويس (قريباً)

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية (قريباً)

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسوان (قريباً)

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مطروح (قريباً)

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء(قريباً)

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر (قريباً)

نتيجة الشهادة الإعدادية جنوب سيناء (قريباً)

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019

أسم المادة درجة المادة مادة اللغة العربية 40 درجة مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات 30 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة الرياضيات 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة يمكنك عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة ترك رقم جلوسك و أسمك و أسم المحافظة وسيتم الرد عليكم بنتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني للعام 2019 بمشيئة الله تعالي .

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