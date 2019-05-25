رابط الحجز معبر باب جرابلس اجازة عيد الفطر 2019 - موقع معبر جرابلس

أعلنت إدارة معبر باب جرابلس، يوم الجمعة الرابع والعشرين من مايو 2019، عن إعادة فت التسجيل، عبر موقع الحجز في معبر جرابلس الحدودي مع تركيا خلال الأيام القليلة القادمة من أجل قضاء إجازة عيد الفطر السعيد.

وقالت إدارة معبر جرابلس في تصريحٍ صحفي إنه "تم فتح موقع الحجز لمن يود الحصول على إجازة عبر معبر جرابلس الحدودي". وذلك الإعلان للمواطنين السوريين المقيمين حاليا في اسطنبول وأنقرة وأي من الأراضي التركية.

وبحسب إدارة معبر باب جرابلس، فإنه تم فتح يومين إضافيين وهما 06/01 و 06/02، مشيرة إلى أنه يمكنكم إجراء حجز من خلال هذه الأيام

موقع الحجز اضغط هنا او من هنا او اضغط هنا او اضغط هنا

ونوهت الإدارة عبر حسابها الرسمي الذي اطلعت عليه (سوا) إن رابط الحجز في معبر جرابلس 2019، سيفتح بأي لحظة لا نعلم متى، داعية المواطنين إلى الفحص عبره باستمرار خلال الساعات والأيام المقبلة بشكل متواصل.

تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن الآلاف من المواطنين السوريين المتواجدين في تركيا سواء بشكل مؤقت أو دائم، سجلوا للسفر خلال الأيام الماضية، عبر معبر باب الهوى والسلامة وباب جرابلس، في وقت ينتظر الكثيرون فتح المجال مجددا للالتقاء مع الأهل والأقارب خلال العيد القادم.