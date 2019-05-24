تراند اليوم : ترحيل منى فاروق وشيما الحاج لسجن القناطر بعد التحقيق معهما

محمد سمير

رحلت الأجهزة الأمنية الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، لإيداعهما سجن القناطر، عقب استكمال التحقيقات معهما فى القضية المتهمتان فيها بالتحريض على الفسق والفجور ونشر الرذيلة.

وكان قد بدأت صباح اليوم، وقائع استكمال التحقيقات مع الفنانتين الشابتين، منى فاروق وشيما الحاج، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الفيديوهات الجنسية”، والتي على إثرها ألقي القبض على الفنانتين.

وكان قد أودع حرس محكمة مدينة نصر، المتهمتان منى فاروق وشيما الحاج، حجز المحكمة، عقب وصولهم من قسم شرطة مدينة نصر بعد تجديد حبسهما لمدة 15 يوم على ذمة قضية الفيديوهات الجنسية.