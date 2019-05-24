تراند اليوم : شاهد لحظة خروج منى فاروق وشيما الحاج من المحكمة (فيديو)

ينشر “الخليج 365” فيديو للحظة خروج الفنانتين الشابتين منى فاروق وشيما الحاج من سرايا محكمة مدينة نصر وسط حراسة أمنية مشددة.

وانتهت منذ قليل، جلسة استكمال التحقيقات مع الفنانتين الشابتين، منى فاروق وشيما الحاج، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الفيديوهات الجنسية”، والتي على إثرها تم حبس الفنانتين.

وكانت محكمة مدينة نصر، قد شهدت حضور الفنانتين الشابتين في وقت مبكر اليوم، وفور وصولهن أودع حرس المحكمة، منى فاروق وشيما الحاج، حجز المحكمة، حتى بدأت الجلسة في ظهر اليوم واستمرت حتى العصر.

وخرجتا منى فاروق وشيما الحاج وسط حراسة أمنية مشددة من قوات أمن القسم المحبوسين به والمحكمة وعناصر الشرطة النسائية، مرتدين النقاب لإخفاء وجههن.