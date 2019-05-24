شاهد: فيديو المعلمة في الجزائر يثير ضجة واستياء كبير

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مقطع فيديو يظهر ملاحقة تلاميذ في ولاية البليدة معلمة مدرسة والاعتداء عليها الأمر الذي أثار الاستياء الواسع لديهم.

ويظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة النهار الجزائرية تعرض معلمة للتعنيف ومضايقات من التلاميذ في ولاية البليدة شمالي الجزائر، الأمر الذي تسبب باستياء وضجة كبيرة، وعدم تدخل أي أحد من الموجودين لانقاذ الموقف.

وأشارت صحيفة النهار أن الواقعة حدثت قرب متوسطة الأمير عبد القادر التابع لبلدية أولاد يعيش بالبليدة، حيث أقدم الطلبة على رشق مراقبة مدرسية بالبيض والفارينية وحاولوا تمزيق ملابسها.

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وأكدت النهار أن مصالح الأمن الحضري لحي 1024 شرع بالتحقيق في الحادثة "وقامت بتوقيف بعض التلاميذ إلا أن المراقبة تنازلت على الشكوى المقدمة.

وكتبت أحدى الناشطات عبر تويتر:" مؤسف جدا ما وقع من إهانة للمرشدة التربوية اليوم ،على يد تلاميذ المدرسة الغبريطية! علينااليوم دق ناقوس الخطر،وأول قطاع علينا إنقاذه بعد القضاء على العصابة من جذورها هو قطاع التعليم".