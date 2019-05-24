استعلم عن نتائج الشهادة الإعدادية لأخز العام 2019 برقم الجلوس جميع المحافظات

العديد من طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادى منشغلين بالبحث عن نتائج الامتحانات نهاية العام، فى جميع المواد ” اللغة العربية – اللغة الانجليزية – الرياضيات – الدراسات الاجتماعية – العلوم – التربية الدينية ” ومن المتوقع ظهور النتائج خلال ساعات فى بعض محافظات الجمهورية، وخلال ايام فى باقي المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وفى حالة التوتر والقلق ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية لأخز العام 2019، اعلان النتائج للاطمئنان على مجهودهم الدراسي، وتحديد مسارهم التعليمي للالتحاق بالتعليم الثانوي “الثانوية العام – الثانوية الفني”، على ان يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني عبر البوابة الإلكترونية لكل محافظة، وسوف نوفر لكم روابط موقع البوابة الإلكترونية، لنتائج الصف الثالث الاعدادى 2019 فى جميع المحافظات.

توزيع درجات جميع المواد كالتالي :

المادة الدرجات العربي 80 العلوم 40 الدراسات 40 الرياضيات 60 الإنجليزي 60

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

سوف نتعرف معًا على طريقة الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية لأخز العام 2019 من خلال رابط مباشر سنوفره لكم بإتباع الخطوات الآتية :

الدخول إلى البوابة الإلكترونية .

أدخال رقم الجلوس.

الضغط على إظهار النتيجة.

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روابط نتائج الإعدادية 2019 لجميع المحافظات أخر العام

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الاسماعلية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الأقصر

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة دمياط

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة سوهاج

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنيا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة شمال سيناء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بني سويف

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة البحر الأحمر

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الفيوم

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة أسيوط

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الوادي الجديد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة شمال سيناء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة مطروح

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بورسعيد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة اسوان

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية

حيث ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية لأخز العام 2019 بمحافظة الاسكندرية والجيزة ومطروح، وفى انتظار اعلان نتائج الصف الثالث الاعدادي فى باقى محفظات الجمهورية، عبر موقع مديرية التربية والتعليم، ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية عبر روابط نتائج الطلاب.

ويمكنكم ترك تعليقاتكم أسفل المقال برقم الجلوس والاسم الخاص بكم لمعرفة النتائج فور ظهورها مباشرة.

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