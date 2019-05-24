ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية في مختلف المحافظات المصرية، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019، ومن المحافظات التي أعلنت عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019، محافظة كفر الشيخ، حيث صرحت وكيلة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكفر الشيخ الدكتورة بثينة كشك بأنه سوف يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بمحافظة كفر الشيخ يوم الاحد الموافق 26 مايو 2019.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2019 محافظة كفر الشيخ:-

من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بمحافظة كفر الشيخ مطلع الأسبوع المقبل، حيث سيقوم محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل طه باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 يوم الأحد المقبل ثم يتم بعد ذلك رفع النتيجة على موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

ويمكن لطلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 من خلال الضغط هنا

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أو القيام بكتابة تعليق في أسفل الموقع يتضمن الاسم ورقم الجلوس، حيث سنقوم بعدها بعرض النتيجة لتكون أول من يعلم نتيجته.

وتشير المعلومات الصادرة من كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ بأن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بكفر الشيخ ستكون أعلي هذا العام من العام الماضي.

ويسر أن نقدم أجمل التهاني وأرق الأمنيات لجميع طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ بمناسبة التفوق والحصول على أعلي الدرجات في مختلف المواد الدراسية.

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