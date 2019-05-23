دعاء الحر الشديد مع اشتداد درجات الحرارة في الشرق الأوسط

مع موجة الحر الشديدة التي بدأت اليوم في مصر وعدد من الدول العربية، والتي تستمر نحو 3 أيام، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، مع ارتفاع درجات الحرارة، هناك ما يُسن للمسلم عمله في هذه الأوقات، من خلال ما ورد في صحيح السُنة المطهرة.

Advertisements

ونشرت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، دعاء مأثورا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فى أوقات شدة الحر.

وقالت دار الافتاء:"أكثروا من قول اللهم أجرني من حر جهنم، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا كان يومٌ حار ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماء وأهل الأرض، فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم، قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدًا من عبادى استجارني منك وإني أشهدك أني قد أجرته.

وتابعت: "فإذا كان يومٌ شديد البرد ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماء والأرض, فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد برد هذا اليوم, اللهم أجرني من زمهرير جهنم، قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدًا من عبادي استجارني من زمهريرك، وإني أشهدك أني قد أجرته. فقالوا: "وما زمهرير جهنم؟" قال: "بيتٌ يلقى فيه الكافر فيتميز من شدة بردها بعضه من بعضٍ" رواه البيهقى في الأسماء والصفات".