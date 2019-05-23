الالتحاق والتقديم في الثانوية العسكرية 2019 – الشروط والتفاصيل كاملة

الثانوية العسكرية بمثابة الحلم للعديد من طلاب الشهادة الإعدادية حيث يرغب الكثير من الطلاب الذين انهوا دراسة الصف الثالث الإعدادي في الالتحاق ودخول مدارس الثانوية العسكرية التي تعد المدارس الأكثر انضباطاً والتزاماً بين المدارس الثانوية المختلفة، حيث تعقد اختبارات خاصة للطلاب الذين يرغبون بدخول مدارس الثانوي العسكري وتكثر عمليات البحث عن الثانوية العسكرية خاصة في نهاية العام، ومع إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية ولهذا سوف نوضح لأبنائنا الطلاب وقرائنا عن اختبارات مدارس الثانوية العسكرية وكذلك شروط تقديم الثانوي العسكري.

اختبارات الثانوية العسكرية

اختبار القبول في الثانوية العسكرية يتم على ثلاث مراحل كما يلي:

اختبارات في مقرات مدارس الثانوية العسكرية.

اختبارات في المهارات التخصصية في القاهرة بالهايكستب.

اختبارات كشف الهيئة والتحاليل بالقاهرة.

اختبارات الالتحاق بمدارس الثانوية المصرية العسكرية

Advertisements

اختبار علمي : لقياس مستوى الطالب العلمي.

الكشف الطبي :لبيان قدرة الطالب على تأهيله للتدريب داخل المدرسة العسكرية الثانوية.

الاختبار البدني: لقياس قدر الطالب البدنية والجسمانية.

اختبارات المهارة: لقياس مستوى مهارات الطالب للألعاب الرياضية.

الاختبار النفسى: لقياس مدى استيعاب الطالب النفسى وتحديد مستوى الذكاء.

اختبار القوام الجسماني: لتحديد سلامة الجسم من أي تشوهات أو إعاقات جسمانية.

كشف الهيئة: وهو اختبار عام لبيان شخصية الطالب.

شروط التقديم في الثانوية العسكرية

للتقدم للثانوية العسكرية شروط منها ما يلي:

موافقة ولى أمر الطالب.

لا يزيد عمر المتقدم عن 17 عام وألا يقل عن 14 عام.

مصرية الطالب ووالديه.

اجتياز جميع الاختبارات المقررة.

أن يكون الطالب لديه جميع المهارات اللازمة التي تؤهله للبطولة في المستقبل.

مدارس الثانوية

إليكم المدارس الثانوية المختلفة كما يلي:

هذا وقد شروط الالتحاق في الثانوية العسكرية من سنة إلى أخرى مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلاب.

← إقرأ أيضاً: