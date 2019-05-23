تنسيق الشهادة الإعدادية 2019 | مجموع دخول الثانوية العامة – جميع المحافظات

تنسيق الشهادة الاعدادية يمثل ضغط أخر للطلاب واولياء الأمور حيث يترقب الجميع من طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم مجموع دخول الثانوية وتنسيق المرحلة الإعدادية حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من دخول أبنائهم مرحلة الثانوية والحصول على مجموع دخول المدارس الثانوية حيث يسعى طلاب الشهادة الاعدادية إلى دخول الثانوية العامة، والحصول على الدرجات المناسبة التي تدخلهم إلى مرحة الثانوية العامة، وسوف نتابع معكم في هذه المقالة كل ما هو جديد حول تنسيق الصف الثالث الاعدادى لجميع المحافظات والإدارات التعليمية المختلفة.

تنسيق الشهادة الاعدادية ودخول الثانوية العامة

سوف نتابع معكم فى هذه المقالة عن تنسيق الشهادة الاعدادية 2018 /2019 ومعرفة مجموع دخول الثانوية العامة فى جميع الإدارات التعليمية المختلفة والمحافظات ( القاهرة – الجيزة – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الوادي الجديد – البحر الأحمر – مرسى مطروح- الشرقية – الغربية -الدقهلية – المنوفية – السويس – الاسماعلية – بورسعيد – جنوب سيناء – شمال سيناء – دمياط – الفيوم).

وستكون المتابعة بمشيئة الله من خلال هذه المقالة ومحدثة بشكل مستمر حتى يطمئن طلاب الشهادة الاعداية على مجموع دخول الثانوية مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

توقعات تنسيق الشهادة الاعدادية الحد الأدنى للقبول فى الثانوية العامة

سوف نقدم لكم توقعات الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة لطلاب الشهادة الاعدادية مع الأخذ فى الاعتبار زيادة او نقصان الدرجات القبول فى الثانوية العامة وسوف يتم تأكيدها فور الإعلان الرسمي من قبل وزارة التربية والتعليم عن تنسيق الشهادة الاعدادية ولكن هذه التوقعات لطمأنة الطلاب واولياء الأمور مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

درجات القبول فى الثانوية العامة المتوقعة للمحافظات ضمن تنسيق الشهادة الاعدادية ومجموع الحد الادنى لدخول مرحلة الثانوى العام.

محافظة القاهرة 198 درجة.

محافظة الجيزة 190 درجة.

محافظة الإسكندرية 204 درجة.

محافظة الاسماعلية 189 درجة.

محافظة الغربية 190 درجة.

محافظة بورسعيد 233 درجة.

محافظة سوهاج 226 درجة.

محافظة قنا 211 درجة.

محافظة الدقهلية 222 درجة.

محافظة أسوان 200 درجة.

محافظة الفيوم 221 درجة.

محافظة الأقصر 201 درجة.

محافظة الشرقية 226 درجة.

محافظة المنوفية 224 درجة.

محافظة السويس 224 درجة.

محافظة القليوبية 205 درجة.

محافظة دمياط 220 درجة.

المدارس الثانوية

وسوف نخبركم لاحقا بدرجات القبول النهائية لجميع المحافظات فى جمهورية مصر العربية ولمزيد من من المعلومات عن تنسيق الشهادة الاعدادية يرجى زيارة موقع وزارة التربية والتعليم من هنا. ولمعرقة نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم ورقم الجلوس لجميع المحافظات مباشرة من هنا.

نتيجة الشهادة الأعدادية 2018 بالاسم ورقم الجلوس – جميع المحافظات

وسوف نطرح لكم نتيجة الشهادة الاعدادية بالاضافة الى تنسيق الشهادة الاعدادية كما يلى:

تنسيق الشهادة الاعدادية 2018 /2019 محافظة الشرقية

تم اعتماد تنسيق الشهادة الاعدادية لمحافظة الشرقية لعام 2018 وذلك للحد الادنى للقبول بالثانوى العام 225 درجة بنسبة 80.3%.

الحد الادنى للقبول بفصول خدمات الثانوى العام 182 درجة بنسبة 65%.

الحد الادنى للقبول بالثانوى الخاص 140 درجة بنسبة 50%.

كما يمكنكم امشاركة بالتعليق اسفل المقالة عن تنسيق الصف الثالث الاعدادى ومجموع دخول الثانوية العامة مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلاب.

تنسيق الشهادة الاعادادية 2018 محافظة دمياط.. مجموع دخول الثانوى العام

كما وعدناكم انه سيتم طرح مجموع دخول الثانوية لعام 2019 لجميع المحافظات فور التاكد من ذلك واليكم تنسيق الشهادة الاعدادية 2018 لمحافظة دمياط بالتفصيل ..

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تنسيق الشهادة الاعدادية محافظة اسوان

اليكم مجموع دخول الثانوى العام بمحافظة اسوان، وتفاصيل تنسيق الشهادة الاعدادية 2018 بمحافظة اسوان كما يلى:

الحد الأدنى للقبول بالتعليم الثانوى باسوان 210 درجة .

الحد الادنى للقبول بالثانوى الخاص بأسوان 140 درجة.

الحد الادنى للقبول بالثانوى العام فصول الخدمات 140 درجة.

تنسيق الشهادة الاعدادية 2018 محافظة البحر الاحمر

تنسيق الصف الاعدادى بالبحر الاحمر والحدود الدنيا للقبول بالثانوى العام فى مدارس البحر الاحمر كما يلى:

وسيتم الاعلان عن تنسيق باقى محافظات الجمهورية للشهادة الاعدادية

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