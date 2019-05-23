“هنا الآن” نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2019 الترم الثاني “ثالثة اعدادي”...

بعد أن قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة منذ قليل باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الثاني 2019 بنسبة نجاح 81%، قام جميع الطلاب بالدخول على موقع المديرية للاستعلام عن النتيجة ولكن فوجئ الجميع بوجود عطل في الموقع.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة، يقوم موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة والتابع لوزارة التربية والتعليم المصرية بتوفير خدمة الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2019، حيث أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أن النتيجة سوف تكون متاحة بمجرد الإنتهاء من الأعمال المتعلقة بالكنترول واعتماد النتيجة رسميا، وذلك من أجل طمأنة أولياء الأمور وجميع الأسر داخل محافظة الجيزة على نتائج ذويهم حيث يترقبون جميعا إعلان ظهورها واعتمادها.

نتيجة اعدادية الجيزة 2019

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أن إجمالي عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالجيزة هذا العام بلغ ما يقرب من 145 ألفا و848 طالبا وطالبة، وقد أدي هؤلاء الطلاب الإمتحانات التي استمرت لمدة ستة أيام داخل 582 لجنة على مستوى المحافظة في جميع الإدارات التعليمية التابعة للجيزة، وهى إدارات (كرداسة ، الحوامدية ، 6 اكتوبر ، أوسيم ، البدرشين ، العياط ، منشأة القناطر ، أبو النمرس ، الصف ، أطفيح، الواحات البحرية، ناهيا).

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة الترم الثاني 2019

بدأت محافظة الجيزة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019 لطلاب الصف الثالث الإعدادي يوم السبت الموافق 11 مايو 2019، وسوف تنتهي الامتحانات يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019، وقد امتحن الطلاب في هذه الفترة في جميع المواد الدراسية وهى مواد (اللغة العربية واللغة الإنجليزية والجبر والهندسة والخط العربي والحاسب الآلي والتربية الفنية والتربية الدينية والعلوم والصحة والدراسات الاجتماعية).

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الاستعلام عن نتيجة اعدادية الجيزة 2019

أكد المتحدث الرسمي باسم مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 سوف تكون متاحة بمجرد إنتهاء أعمال الكنترولات والتصحيح عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة برقم الجلوس فقط، حيث يستطيع أبنائنا الطلاب من خلال الدخول على الرابط السابق وكتابة رقم الجلوس الاستعلام عن النتيجة والمجموع الكلي ودرجات كل مادة، جدير بالذكر أن نسبة النجاح عن الفصل الدراسي الأول قد بلغت 71%.

النتيجة لم تظهر بعد، احبائي الطلبة من المنتظر إعلان نتيجة اعدادية الجيزة 2019 الترم الثاني فور إنتهاء أعمال الكنترولات المركزية وتحديد نسبة النجاح لهذا العام.

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