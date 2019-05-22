ويكيبيديا تصف الفنانة دنيا بطمة بالعاهرة

وصفت موسوعة ويكيبيديا الفنانة المغربية دنيا بطمة بـ "العاهرة"، وجاء الوصف باللغةِ الفرنسة، الأمر الذي أثار من غضب النجمة المغربية وجمهورها.

وسارعت الفنانة المغربية بطمة بالتعليق على هذه الواقعة عبر حسابها على انستغرام حيث كتبت: “ أنا مغنية مغربية، شاء من شاء وكره من كره، وكل يرى الناس بعين طبعه”، كما وجهت سهام نقدها إلى من وصفتهم بـ“الحساد والحاقدين“، معتبرة أن ”سيرتهم سوداء، ولا قيمة لها في المجتمع“، وذلك بحسب ما أورده موقع " القدس العربي".

ويشارُ إلى أنّ النجمة المغربية بعد متابعاتٍ خالصة تتعلّقُ في الموضوع، استطاعت فيما بعد بتعديل وتصحيح ما كُتب عنها في موسوعة ويكيبيديا، لتحذف الموسوعة في وقتٍ لاحق الوصف غير اللائق بالفنانة بطمة.