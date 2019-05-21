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تراند اليوم : بالفيديو - مي عز الدين تجبر نجماً مصرياً على ضربها.. وهذا ما كشفه الاخير عن خالد يوسف

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تحدث الممثل ماجد المصري بكل صراحة عن الكثير من الامور الشخصية والفنية خلال ايتضافته في برنامج "شيخ الحارة"، مؤكداً على ضربه الفنانة مي عز الدين في مسلسل "آدم".

وكشف ان النجمة المصرية طلبت منه ضربها بجدية لتكون المشاهد واقعية، لافتاً الى انه قام بذلك بالفعل، فكانت المشاهد حقيقية ووصلت بصدق الى المشاهدين.

وتحدث المصري ايضا عن المخرج ، مؤكدا انه صاحب فضل عليه في الكثير من المواقف، مشيراً الى انه طلب منه عمل شخصية "صلاح معارك" في فيلم ”كلمني شكرا“، لكنه رفض ذلك في البداية بسبب قصر الدور.

وأضاف أنه ذهب بعد ذلك ليوسف في منزله، وأقنعه بأن الدور سيكون له تأثير قوي مع الناس، وهو ما حدث في عبارة (إحنا آسفين يا صلاح)، التي أصبح يرددها الكثيرون.

وقال بطرافة "رفضت في البداية تمثيل الدور، لكن وافقت بعد أن طلب لي خالد سندوتشات سجق".

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