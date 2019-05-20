تراند اليوم : انفجار عبوة قرب المتحف الكبير في الجيزة ..إصابة 14 شخصاً...

متابعنا الكرام نتابع معنا اخر التطورات الاخبار في جمهورية مصر العربية ..حيث انه اليوم الاحد الموافق 19/5/2019 احداث الانفجار الذي حصل في جمهورية مصر العربية ,حيث انه تم اسهتداف يوم الاحد حافلة ,تم استهداف حافلة نقل سياحية يوم الاحد الموافق 2019/5/19 حيث انه تم اسنهداف الحافلة سياحية بالقرب من المتحف المصري الكبير الذي بجوار اهرامات الجيزة الغربي بالقاهرة ,وحيث اعلنت مصادر الامنية الي صحيفة الاهرام الحكومية انه هناك تقريبا 14 شخصا علي الاقل من السياح الاجانب الذي تم اصبتهم من انفجار الذي حصل في حافلة سياحية ,وكم حصلت علي بعض المصدر الخاص ان معظم المصابين من الانفجار تم نقلة الي مستشفي .وحتي الان لايوجد الي قتلي ,ولم تعلن الجهة المختص بالحدث عن وجود أي سقوط لقتلي ,وكماقال بعض من شهود العيان ان العبوة الذي انفجرت في الحافلة كانت مزروع علي جانب الطريق , وفي لحظة مرور الحافلة انفجرت العبوة الناسفة ,وكم رفض مسؤول شركة السياحية عن التكلم بخصوص الانفجار ,وكما اكد احد شهود العيان ان اصابات السياح كانت بسيطة ، وجاءت نتيجة تناثر شظايا زجاجية من نوافذ الحافلة. من جهته، قال مصدر بهيئة الإسعاف إن المصابين بينهم 9مصريين و7 من جنوب إفريقيا.

في سياق متصل، أكد اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به أن المتحف آمن ولم يتأثر أي من مبانيه أو أسواره بالانفجار