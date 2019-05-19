نتائج قياس 1440: رابط استخراج نتائج القدرات العامة الورقي 1440 برقم الهوية ورقم الاشتراك

المركز الوطني للقياس والتقويم فى المملكة العربية السعودية أعلن عن فتح باب التسجيل في اختبار التحصيلي للفترتين الاولي والثانية بالنسبة للبنين والبنات، وسيتم ذلك من خلال موقع قياس، حيث أصبحت الاختبارات أكثر سهولة عن ما كان يتم قى الماضى حيث كانت الاختبارات تتم بطريقة ورقية عادية، ولكن الان أصبح يتم تطبيق الاختبارات المحوسبة بالسجل المدني، وهذا من شأنه التسهيل كثيرا على الطلاب لاختيار المواعيد المناسبة لكل الأشخاص لاجراء الاختبارات.

رابط موقع قياس qiyas.sa

ونحن على موقع نجوم مصرية ننشر لكم رابط موقع قياس، ومن خلال هذا الرابط سيتمكن الطلاب الذين لديهم الرغبة فى عمل الاختبارات، و التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي بالنسبة للبنين والبنات للقسمين العلمي والنظري وفق المواعيد المحددة.

رابط موقع قياس تسجيل تحصيلي ،يمكن للطالب التسجيل في اختبار التحصيلي من خلال هذا الرابط موقع قياس.

مواعيد التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي “علمي ونظري”

والان نقدم لكم المواعيد التى حددها مركز قياس وهى مواعيد التسجيل في اختبار التحصيلي للبنين والبنات، وذلك بالنسبة للقسم العلمي والأدبي، وسوف يتم التسجيل على فترتين الأولي والثانية وفق المواعيد التالية:

مواعيد التسجيل في اختبار التحصيلي للبنين 1439 “الفترة الأولي”

سوف يبدأ التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي في الفترة ما بين 19-5-1439 وينتهي في 23-6-1439 مواعيد الاختبار ستكون في الفترة بين 5-8-1439، وحتي 7-8-1439

مواعيد التسجيل في اختبار التحصيلي للبنين 1439 “الفترة الثانية”

يبدأ التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي في الفترة من 19-5-1439 وينتهي في 22-7-1439 مواعيد الاختبار ستكون في الفترة بين 4-9-1439، وحتي 7-9-1439

مواعيد التسجيل في اختبار التحصيلي للبنات 1439 “الفترة الأولي”

يبدأ التسجيل في الفترة الأولي نظري يوم 25-5-1439، على أن يكون موعد الاختبار في الفترة بين 5-8-1439، وينتهى يوم 9-8-1439. يبدأ التسجيل في الفترة الأولي علمي يوم 26-5-1439، على أن يكون موعد الاختبار في الفترة بين 5-8-1439، وحتي يوم 9-8-1439.

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مواعيد التسجيل في اختبار التحصيلي للبنات 1439 “الفترة الثانية”

سوف يبدأ التسجيل في الفترة الثانية نظري وسيكون ذلك يوم 25-5-1439، على أن يكون موعد الاختبار في الفترة بين 4-9-1439، وحتي يوم 9-9-1439. يبدأ التسجيل في الفترة الثانية علمي يوم 26-5-1439، على أن يكون موعد الاختبار في الفترة بين 4-9-1439، وحتي يوم 9-9-1439.

مواعيد التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية 1439

المركز القومي للتقويم والقياس يقدم خدمات متميزة لجميع الطلاب ويمكن الدخول للموقع من هذا الرابط

رابط الاستعلام عن النتائج:

للاستعلام عن نتائج فياس يمكن زياراة هذا الموقع اضغط هنا مركز المكالمات: 920033555، البريد الالكترونى [email protected]، موقع المركز المملكة العربية السعودية – الرياض – حي النخيل الغرب​ي – طريق الملك خالد بن عبدالعزيز ص.ب 68566 الرمز البريدي 11537

خطوات الاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات 1440 قياس.

تعرف معنا على الخطوات للحصول على نتائج اختبارات القدرات

أولاً يجب الدخول على موقع الوطني للقياس والتقويم .

ولتتمكن من تسجيل الدخول يجب استخدام رقم السجل المدني، وإدخال كلمة المرورالخاصة بك.

ستظهر لك نتائج اختبارات القدرات العامة خلال الفترة الأولى.

خطوات الاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات العامة في قياس:

يمكن الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات العامة في قياس 1440 باستخدامرقم الهوية والسجل المدني، من خلال الدخول للتعرف على نتائج اختبار القدرات العامة في قياس و سيكون ذلك من خلال موقع المركز الوطني للقياس:

حيث يتم تسجيل الدخول.

و بعد ذلك يتم كتابة رقم السجل المدني.

ثم كتابة كلمة المرور.

يمكن الآن الاستعلام نتائج إختبارات قدرات الطلاب أيضا معرفة كفاءة المعلمين من خلال الدخول علي الرابط إستعلام نتائج قياس 1440

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