تراند اليوم : أول ظهور لزوجة خالد يوسف السعودية بعد فضيحة الأفلام الإباحية .. صورة

أعلنت زوجة المخرج خالد يوسف الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي في أول ظهور لها بعد فضيحة الأفلام الإباحية التي طالت زوجها عن “أحدث مشاريعها الفنية المقرر طرحها في دبي في نيسان الجاري”.

وذكرت وسائل إعلامية، نقلاً عن بيان رسمي صادر عن مكتبها الإعلامي أن مشروعها الفني المقبل سيضم مجموعة فريدة وجديدة من الحقائب والأحذية التي عُرضت في أرقى المحال التجارية بالرياض وجدة وباريس وإيطاليا، وسيتم طرحها في دبي بـ18 نيسان الجاري.

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وتسعى الفنانة شربتلي إلى تحويل الفن إلى أسلوب حياة، وإخراج اللوحات الفنية التشكيلية المعلّقة على الجدران إلى رحابة الحياة العامة، للارتقاء بالذوق، وإثراء البصر، وإضفاء اللمسات الجمالية والخبرات البصرية على أدوات الحياة البسيطة.

ودفع البيان البعض للحديث عن تجاهل شاليمار لأزمة الفيديوهات الشهيرة التي تعرّض لها زوجها خالد يوسف ، وتأكيد الفنانات على زواجهما منه سرًّا، خصوصاً وأنّ هذا يعدّ أول ظهور إعلامي لها بعد الواقعة.

ونشأت شربتلي في جدة بالسعودية من أب سعودي و أم مصرية بدأت بالرسم في سن الثالثة ودرست في كلية الفنون الجميلة في القاهرة وحاصلة على بكالوريوس في علم النفس في السعودية ودرجة الماجستير في علم الإجرام من جامعة بيروت العربية وفي عام 2011 تزوجت من المخرج خالد يوسف.

و ولدت الرسامة التجريدية شاليمار شربتلي عام 1971 وكانت أول امرأة تم تكليفها من قبل الحكومة السعودية للقيام بأعمال فنية في الشوارع وقد ظهرت لوحاتها في سيارة porsche911 وعرضت في متحف اللوفر، وشاركت بعدة معارض دولية كما تم اختيارها سفيرة للنوايا الحسنة لدورها في التطوع والمساهمة في الثقافة السعودية.