روابط نتائج السادس الإبتدائي بالعراق الدور الاول 2019 قريباً| نتيجة تربية الابتدائية بعموم محافظات...

ننقل اليكم نتائج امتحانات الصف السادس الإبتدائي بالعراق 2019 الدور الأول بعموم المحافظات العراقية حيث نستكمل معكم عبر موقعنا المتابعة المستمرة لباقي نتائج جميع المراحل الدراسية بجميع الدول الشقيقة لمصر، حيث يبحث الان طلاب العراق عن نتائج الطلاب وخاصتاً رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي في جميع محافظات العراق 2019 الدور الأول، حيث تقوم وزارة التربية العراقية بالإعلان الرسمى عبر البوابة الإلكترونية لموقعها عن نتائج الصف السادس الابتدائي، على مستوى جميع محافظات جمهورية العراق.

نتيجة الشهادة الإبتدائية بجمهورية العراق الدور الأول 2019

هذا فقد اعلنت وزارة التربية العراقية عن أن 825،824 تلميذ وتلميذة، بجميع محافظات العراق يخضون الامتحانات النهائية لمرحلة السادس الابتدائي للدور الاول للعام الدراسي 2019 ، بدأ من يوم 14 مايو ، وتنتهي يوم 21 مايو 2019، ووسط جو الترقب والخوف يؤدي طلاب الصف السادس الإبتدائي، إمتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2019، على مستوى جميع محافظات العراق، بناء على جدول الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية الدراسات العربية والدراسات التركمانية والدراسات الأجنبية ( الإنجليزية)و الدراسات الكردية، الذى وضع بناء على توجيهات الدكتور وزير التربية الدكتور قصي السهيل.

وزارة التربية العراقية

بدأ الامتحانات يوم 14 مايو ، وسوف تنتهي يوم 21 مايو 2019.، على مدار 7 أيام متتالية، بالنسبة للدراسات التركمانية والدراسات الأجنبية، أما بالنسبة للدراسات العربية والدراسات الكردية ( عام ومسرع) سوف تنتهي الإمتحانات يوم الأثنين الموافق 20 مايو، حيث تكون على مدار 6 أيام متتالية.

رابط الإستعلام عن نتائج الصف السادس الإبتدائي بالعراق

سوف تصرح وزارة التربية العراقية عن نتائج الصف السادس لإمتحانات الدور الأول عام 2019، فور الإنتهاء من تصحيح أوراق الإجابات والمراجعة، والجدير بالذكر تصريح وزير التربية العراقية، على أن يتم الإعلان الرسمي عن النتيجة فور الإنتهاء من أعمال الكنترول بجميع الإدارات التعليمة التابعة للوزارة، مع التشديد على المراجعة والدقة والإتقان في كافة المراحل، على مستوى ادارة تربية الرصافة الأولى والكرخ الاولى و الثانية و الثالثة و الرصافة الثانية والثالثة، الناصري، كربلاء، صلاح الدين، كركوك، ميسان، البصرة، واسط، ديالي، المثنى، السلمانية، ذي قار وكافة المحافظات العراقية.

نتائج الدراسة الإبتدائية – تربية السادس الإبتدائي 2019 بعموم محافظات العراق

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مستمرين نتابع معكم من خلال موقعنا نجوم مصرية ظهور باقى نتائج السادس الابتدائي بعموم محافظات العراق على اكثر من رابط حيث تظهر النتيجة اولا على شاشة القناة التربوية العراقية، واكثر من رابط آخر يعرض نتائج طلاب العراق مباشر حيث تظهر ايضا على موقع ناجح والسومرية، ونحن من موقعنا هذا نتابع معكم عرض نتائج السادس الإبتدائي 2019 الدور الأول بمحافظات العراق.

كيفية استخراج نتيجة السادس الابتدائي

اولا: الدخول على رابط كل محافظة المفرق في الجدول بالأعلى ستظهر لك صفحه بها جميع المدارس الموجودة بالمحافظة

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ثانيا: الضغط على اسم المدرسة ستظهر اليك كشوفات بأسماء الطلاب وبيان درجاتهم كامله والبحث عن اسم الطالب.

فى حالة وجود اى مشكلة فى استخراج نتيجه الصف السادس الابتدائى بالعراق يرجى ترك تعليق بالمشكلة او بالاسم ورقم الجلوس واسم المحافظة وسوف نقوم بالرد عليكم بالنتيجة.

ونتابع معكم رفع النتائج على مستوى المحافظات تباعا فتابعوا تمنياتى بمزيد من التفوق والنجاح لجميع ابنائنا الطلاب فى العراق الشقيقة.

موقع نجوم مصريه يتمنى لجميع طلاب العراق بدوام التفوق وخاصتا طلاب الصف السادس الابتدائي بجميع الاقضيه العراقية

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