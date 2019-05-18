نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الشرقية – سجل الاسم ورقم الجلوس واعرف نتيجة الإعدادية قبل الجميع

نترقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2019 عبر موقع الشرقية توداي برقم الجلوس، بعد أن انتظارها الطلاب فارغ الصبر من أجل جني ثمار تعبهم خلال عام كامل، ومعرفة مصير مسيرتهم التعليمية هل سيقوموا بالالتحاق بالثانوية العامة أم الفنية، ولهذا نرصد معكم جميع أخبار نتيجة إعدادية الشرقية 2019 خلال هذا التقرير.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الشرقية

من المقرر أن يعتمد محافظ الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019، فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات التي تقوم بها مديرية التربية والتعليم بالشرقية في الوقت الحالي، ليتم بعد ذلك رفعها لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي، لجميع الإدارات التعليمية، ومنها إدارة تعليمية بالشرقية الزقازيق، منيا القمح، الصالحية الجديدة، العاشر من رمضان، أولاد صقر، بلبيس، فاقوس ، ديرب نجم، الإبراهيمية، كفر صقر.

نتائج الشهادة الإعدادية 2019 لجميع المحافظات وروابط لمواقع المديريات التعليمية (من هنا)

لطلاب الصف الثالث الإعدادي للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الشرقية ، اكتب الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر واعرف نتيجتك قبل الجميع.

موقع الشرقية توداي

حيث يعد موقع الشرقية توداي، من أهم المواقع التي يتم خلالها إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 الترم الثاني، كما يتم رفع نتائج إعدادية الشرقية عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية.

ويمكن لجميع الطلاب معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 الترم الأول برقم الجلوس من خلال :

الدخول إلى موقع الشرقية توداي

الضغط على نتائج الشهادة الإعدادية 2019

إدخال رقم الجلوس

الضغط على زر عرض النتيجة

لتظهر نتيجة إعدادية الشرقية 2018 بالتفصيل.

أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

انطلقت امتحانات الترم الأول بالشرقية أمس الأحد وستستمر حتى يوم الخميس.

ينتهي طلاب إعدادية الشرقية غدا الخميس من امتحانات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي.

وأوضح رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه سيتم رفع رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية.

ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية بعد قليل.

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