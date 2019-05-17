نتيجة الدبلوم الفنى الزراعى 2019 برقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الفني لجميع المحافظات

من المقرر أن تظهر نتيجة الدبلوم الفنى الزراعى 2019 من خلال بوابة التعليم الفني، وذلك عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والتي تبدأ 24 مايو القادم، ومن خلال مقالنا يمكنكم معرفة نتيجة دبلوم الزراعة 2019، إذ بدأت الامتحانات العملية يوم 12 مايو، وعلى أن تبدأ الامتحانات النظرية بدءًا من 18 مايو، ويبلغ عدد طلاب الزراعة المتقدمين لآداء امتحانات الدبلوم الزراعي 98575 ألف طالبا على مستوى الجمهورية، سيتم إجراء الاختبارات لهم في 82 لجنة على مستوى جمهورية مصر العربية، فتابعوا معنا السطور التالية للتعرف على أخبار نتيجة امتحانات الدبلوم الفني الزراعي 2019.

نتيجة الدبلوم الفنى الزراعى

يمكنكم الاستعلام عن ارقام جلوس الدبلومات الفنية 2019، وذلك حتى تصل إلى مقعدك في الامتحانات بسهولة ويسر من خلال إدخال الكود والرقم السري.

ومن خلال هذا المقال تحظون بمتابعة مستمرة لأخبار نتيجة الدبلوم الزراعي لحظة بلحظة،إذ كشف محمد محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني عن:

تسليم أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2019 إلى مراكز توزيع الأسئلة بناءً على خطة النقل الموضوعة.

كما يمكنكم من خلال الروابط السالف ذكرها الحصول على شهادة دبلوم الزراعة برقم الجلوس :

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة القاهرة.

نتيجة دبلوم الزراعة محافطة الجيزة.

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة الأسكندرية.

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة البحيرة.

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة كفر الشيخ.

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة الغربية.

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة المنوفية.

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة الشرقية.

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة دمياط.

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة بورسعيد.

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة السويس.

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة الاسماعيلية.

نتيجة دبلوم الزراعة شمال سيناء.

نتيجة دبلوم الزراعة جنوب سيناء.

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة البحر الأحمر.

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة الوادي الجديد.

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة قنا.

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة أسوان.

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة سوهاج.

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة أسيوط.

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة بني سويف.

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة محافظة الفيوم.

نتيجة دبلوم الزراعة محافظة المنيا.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلوم الفنى الزراعى 2019

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة نتيجة الدبلوم الفنى الزراعى 2019 من خلال بوابة التعليم الفني ، وذلك قبل العيد الأضحى للحصول على شهادة دبلوم الزراعة برقم الجلوس لجميع المحافظات، إذ يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به، واختيار الشعبة، بعدها تظهر النتيجة، كما يمكنكم الحصول على النتيجة من خلال رابط نتائج الدبلومات 2019.

وذلك قبل العيد الأضحى للحصول على شهادة دبلوم الزراعة برقم الجلوس لجميع المحافظات، إذ يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به، واختيار الشعبة، بعدها تظهر النتيجة، كما يمكنكم الحصول على النتيجة من خلال ونود أن ننوه على الطلبة والطالبات بضرورة الحفاظ على رقم الكود والرقم السري الذي يتسلمه الطالب من المدرسة التي ينتمي إليها، وقد بدأت الامتحانات العملية، والتي لها 40% من الدرجات بالنسبة للدبلومات العامة، و50% من الدرجات بالنسبة للتعليم المزدوج.

كما يمكنك أيضا متابعة:

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طريقة تقديم التظلمات على نتيجة دبلوم الزراعة

بعد إعلان نتيجة الدبلوم الفني الزراعي، يتم الإعلان عن فتح باب التظلمات، ويمكنك تقديم تظلم من خلال اتباع الخطوات التالية.

تسديد حوالة قيمتها 100 جنيهًا عن كل مادة ترغب في التظلم على نتيجتها، وذلك على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، من خلال التوجه إلى أقرب فرع للبنك الأهلي أو بنك مصر. تقديم طلب تظلم على المادة التي يرغب الطالب في التظلم على نتيجتها، ومعه إيصال تسديد الحوالة، من خلال التوجه إلى الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

وزارة التربية والتعليم وتطوير التعليم الفني في مصر

وتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية في مجال الحوسبة شركة أمازون، وكذلك البنك الدولي، منحة في التكنولوجيا التطبيقية للطلبة والمعلمين، يستفيد منها 300 طالب و500 معلم، ولا زال باب التقدم مفتوح، وهي تعزز فرص الطلبة في الحصول على فرص عمل جيدة.

وفي إطار خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم الفني، قام الدكتور طارق شوقي بتوقيع اتفاقيات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وبحضور ابراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، بحيث يكون الطلبة خريجي مدارس الدبلومات الفنية مؤهلين لسوق العمل في دول مثل ألمانيا واليابان، وبحيث تؤهلهم شهادتهم إلى ذلك.

تنسيق الدبلومات الفنية

يمكنك معرفة الحد الأدنى للكليات والمعاهد المختلفة من خلال الرابط السابق وفقًا لتنسيق العام السابق، كما يمكنك معرفة طريقة تسجيل رغباتك بالتنسيق من خلال الخطوات التي نقدمها لك على هذا الرابط، وبذلك نكون قد قدمنا لكم أعزائنا الطلبة كل ما يلزمكم.

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