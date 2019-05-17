طبيب قلب يكشف سبب وفاة دانة القحطاني - انستقرام ابو دانه

كشف فوزي لازم استشاري جراحة أمراض القلب، عن السبب الرئيسي لوفاة الطفلة دانه القحطاني، نجمة سناب شات التي توفيت في الساعات الأولي الأثنين 13 مايو 2019.

وقال الدكتور، أن المتوفية أصيبت بخلل في كهرباء القلب وهذه من الحالات النادرة الحدوث في العالم، مطالبًا عائلة الطفلة بالقيام بإجراء الفحوصات الطبية الللازمة علي الأوعية الدموية، من اجل الإطمئننان علي صحتهم.

واستيقظ المواطنين بالمملكة العربية السعودية على خبرة وفاة الطفلة دانة القحطانى، والملقبة على مواقع التواصل الإجتماعي بنجمة "سناب شات"، على إثر إصابتها بنوبة قلبية حادة.

ونشر والد الطفلة دانه مشعل القحطاني علي مواقع السيوشيال ميديا قائلاً: "بعد قضاء الله وقدره وبتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٠ هـ أصيبت بنتي دانه بنوبة قلبية أدت إلى وفاتها وانتقالها من دار الدنيا إلى جوار ربها وإنا لله وإنا إليه راجعون لله ما اخذ وله ما أعطى وكل شي عنده بمقدار".

وتسبب خبر وفاة الطفلة دانة القحطاني بحالة من الحزن والآسى في قلوب المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث اجتاحت تغريدات التعزية مواقع التواصل الاجتماعي.